Affaire Leslie et Kevin: "Qu'ils pourissent en prison..." Les parents de la jeune femme réagissent aux dernières révélations sur l'assassinat de leur fille

La lumière se fait petit à petit sur les circonstances de la mort du jeune couple disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 dans les Deux-Sèvres. Leurs corps ont été retrouvés début mars dans le département voisin de la Charente-Maritimes, ensevelis et recouverts de chaux vive.

Cinq hommes, Tom Trouillet, Nathan Badji, Enzo Challat, Mickaël Zadi et Stevan M. surnommé le "K" ont été arrêtés et auditionnés. Certains d'entre eux ont livré aux enquêteurs des détails horribles sur ce qui s'est produit cette nuit-là.

Interrogés par France bleu, les parents de la jeune femme sont horrifiés. Ils parlent d'un "véritable massacre" et racontent "l'enfer" dans lequel ils vivent depuis la disparition de leur fille.

Âgés de 22 et 21 ans, Leslie et Kevin auraient été tués à coups de marteau et de pelle au domicile de Tom Trouillet chez qui ils devaient passer la nuit, avant d'être laissés plusieurs jours dans une tente et d'être enterrés.

"C'est lui (Tom, Ndlr) qui a contacté les gens, et qui a donné le coup fatal à Leslie aussi", estime le père de la jeune femme.

Un crime sur fond de jalousie, d'amour, de haine, d'argent et de drogue, dont le scenario a été en partie révélé par nos confrères du Parisien.

Pour la mère de famille, "Tom se sentait rabaissé par rapport à Kevin, il s'est senti spolié par rapport à Leslie. Je pense qu'une rage lui est montée, en plus d'une dette qu'il ne pouvait pas rembourser, qui a fini de faire le combo explosif".

"C'est un véritable massacre"

Ils se posent désormais bon nombre de questions et attendent le procès aux assises pour obtenir des réponses.

"C'est un coup de massue, c'est un véritable massacre, Leslie a dû souffrir. On n'éprouve même plus de la colère, c'est de la rage, lâche la mère, Emilie Cardré. On est en enfer, en fait. On ne peut plus se raccrocher à quelque chose. Elle est morte, elle a souffert, il ne peut pas y avoir pire. Il ne faut pas avoir un cerveau normalement constitué pour pouvoir faire des horreurs pareilles. Ils avaient bien prévu leur coup, ils ont acheté un marteau."

La scène de crime a été nettoyée au white spirit, une porte a dû même être dégondée et cachée au grenier tant elle était maculée de sang.

Tous deux espèrent que la justice condamnera dûment les responsables: "On va faire en sorte qu'ils souffrent et qu'ils pourrissent le plus longtemps possible en prison."