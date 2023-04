Affaire Galtier: le communiqué laconique de l'OGC Nice

"Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires".

Voilà en quelques mots la réaction officielle du club de l'OGC Nice à l'affaire Galtier qui a éclaté ce mercredi.

On n'en saura donc pas plus sur cette histoire qui agite le football français.

Dans un mail adressé à sa direction et dévoilé par RMC, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, accuse l'ex coach de l'OGC Nice, Christophe Galtier, de racisme.