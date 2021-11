Abstention: pourquoi les Français boudent-ils les urnes? L'analyse d'une experte

Quel est le problème? À quelques mois du scrutin présidentiel, l'abstention record lors des précédentes élections témoigne de la désaffection des citoyens pour les urnes. Derniers exemples en date, les élections régionales de juin dernier, boudées, au second tour, par 65,7% des Français. Dans notre région, le deuxième dimanche électoral a connu une abstention à peine plus faible, établie à 62,2%. Plus tôt, en 2020, c’est le scrutin municipal, pourtant le préféré des Français, qui avait fait les frais de ce désamour. Certes, les circonstances – à la veille du premier confinement pour le premier tour et peu après sa sortie pour le second – n’incitaient pas à aller voter. Mais on a tout de même relevé des taux d’abstention de 72,25% à Nice, de 69,23% à Toulon. Selon des chiffres de 2017, quelque cinq millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes. Un constat qui traduit la défiance des électeurs vis-à-vis des édiles. Et qui, dans le même temps, fait peser un danger sur la démocratie. Celui qu’à force d’érosion des participants aux scrutins, il n’y en ait plus.

"Ça ne m’intéresse pas." "Aucun candidat ne me convient." "De toute façon, ça ne sert à rien." "Je ne vois pas pour qui je pourrais voter." "Ils ne sont là que pour servir leurs intérêts." Autant de phrases lâchées lorsque l’on demande aux abstentionnistes: "Pourquoi vous ne votez pas?". Le désengagement des citoyens du système électoral est français se fait plus net à chaque scrutin. Et les politiques l’ont compris: il faut lutter contre ce phénomène. Chacun y va de sa proposition et l’Elysée reçoit même des associations porteuses de solutions pour essayer d’enrayer l’érosion. Or combattre l’abstention, c’est d’abord lutter contre la défiance des électeurs à l’égard du système politique. Probablement le meilleur levier pour ramener les citoyens sur le chemin des urnes. Pour ça, il est nécessaire de comprendre cette défiance. Docteure en droit, c’est ce qu’a fait Béatrice Guillemont (1). Elle a notamment analysé les raisons de la perte de confiance et de l’abstentionnisme. Des raisons, dit-elle, plurifactorielles. 1. Dans sa thèse intitulée "Recherches sur le droit de la probité des élus de la République", la première de son genre.

Béatrice Guillemont est l’auteure d’une thèse sur le droit de la probité des élus. La première de son genre. Photo DR.

Désengagés, pas désintéressés Mais avant d’en détailler certaines, la juriste pose un préalable: "Le désengagement vis-à-vis du processus électif n'équivaut pas au désintéressement à la vie politique." Elle en veut pour preuve le fait qu’"une bonne partie de l’électorat a une activité politique, notamment les jeunes, qui certes ne sont pas venus voter à hauteur de 85 % aux dernières élections régionales, mais qui sont tout de même actifs politiquement. On le voit par exemple sur les réseaux sociaux", où ils expriment leurs positions. Aussi bien que dans la rue, lorsqu’ils manifestent pour le climat ou plus de justice sociale. Si les Français boudent les urnes, ce n’est donc pas par désintérêt. Plutôt, estime Béatrice Guillemont, du fait d’un dérèglement social, lié notamment à la perte de pouvoir d’achat. Elle explique: "Cette perte n’est pas partagée de façon égale par l’ensemble de la population et certains s'en sortent par le haut. Les couches moyennes et populaires, elles, ne se sentent pas représentées, ont le sentiment que leurs aspirations et inquiétudes ne sont pas prises en compte." Etat providence qui ne tient plus son rôle, ascenseur social cassé, fin de la méritocratie, "il y a une rupture du pacte républiain, de cet engagement à tendre vers l’égalité". Entraînant un rejet du système électoral. Un bon pour l’égalité pour permettre à chaque citoyen de financer un candidat C’est ainsi que l’économiste Julia Cagé propose de revenir sur les modalités de financement de la campagne présidentielle. "Aujourd'hui, détaille Béatrice Guillemont, elles entraînent une très forte inégalité entre les donateurs." A l’heure actuelle, les personnes qui ont suffisamment de moyens peuvent donner jusqu’à 7.500 euros (15.000 euros par foyer fiscal) au candidat de leur choix. Beaucoup d’électeurs ne peuvent cependant pas se permettre de telles dépenses et donc ne peuvent soutenir les candidats qu’ils estiment pourtant les plus représentatifs de leurs attentes.

A partir de novembre 2018, les manifestations des Gilets jaunes ont mis la lumière sur "la rupture du pacte républicain". Photo doc. Luc Boutria.

"Ça veut dire qu’il y a une très grosse inéquité entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas, résume la juriste. Le système induit mécaniquement que les intérêts des plus aisés sont mieux pris en compte. Il y a donc une sorte de captation de l’élection présidentielle au détriment des classes moyennes et populaires." Pour combattre ce phénomène, Julia Cagé propose un bon pour l’égalité: d’un montant de 7 euros pour chaque citoyen, annuellement, il pourrait être donné par le citoyen lui-même au mouvement politique de son choix. "Délinquance en écharpe" et perte de confiance L’autre problématique, source de rejet, indique Béatrice Guillemont, ce sont les dérives du système politique. Là aussi, la spécialiste pose un préalable et rappelle que "le système politique n’est pas fait uniquement de dérives". Et de souligner que la France compte quelque 577.000 élus, dont une majorité d’élus locaux qui, pour la plupart, ne sont même pas indemnisés. Parmi eux, "il y a 300 condamnations par an". Peu, autrement dit. Surtout si on considère les quelque 525.122 condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels (un chiffre daté de 2017).

Bien sûr, certains, à l’instar de Sylvie Torcol, maître conférence en droit public à l’université de Toulon, constitutionnaliste et spécialiste du droit électoral, estiment que ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg. Pour autant, assure Béatrice Guillemont, "il existe des estimations qui montrent que ce chiffre ne serait pas tellement plus élevé". Autour de 1.200, si on considère les chiffres de Jean Carbonnier (juriste et ancien doyen de l’université de Poitiers, décédé en 2003), estimant que le taux de condamnation ne serait que de 25%. Cependant, note Béatrice Guillemont, toutes ne relèvent pas de la juridiction pénale. N’empêche que les dérives existent bel et bien. Et portent préjudice à la croyance en notre système représentatif. "Ce que j’appelle une délinquance en écharpe participe à la perte de confiance, au désengagement politique et à l'abstentionnisme par effet de ricochet." La juriste cite ainsi l’affaire Bygmalion. "Nicolas Sarkozy a été condamné pénalement en première instance (il a depuis fait appel) pour financement illégal de la campagne présidentielle de 2012, alors qu’il était le président de la République en exercice." Sur les cas de l’infraction au financement de campagne électorale, des solutions peuvent être mises en œuvre. Et, même s’il existe une large marge de progression, certaines le sont déjà. Casier judiciaire vierge: condition sine qua non "Depuis 2013, il y a eu une vague de réformes en matière de probité des élus, avec une loi adoptée chaque année!" C’est d’ailleurs en 2013 qu’a été imposée la peine obligatoire d’inéligibilité. Plus tard, en 2017, la loi du 15 septembre pour la confiance dans la vie politique a été adoptée. Avant ça, "Nicolas Sarkozy risquait 3750 euros d’amende et un an d’emprisonnement pour infraction au financement de sa campagne électorale, observe Béatrice Guillemont. En 2017, l’infraction électorale a été revue et la peine est passée à 45.000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement".

Si l'obligation de non inscription au casier judiciaire avait alors existé, Patrick Balkany, condamné pour détournement de fonds publics, n'aurait pu se représenter. Photo AFP/Stéphane De Sakutin.