Abstention: 6 pistes pour aider les électeurs à retrouver le chemin des isoloirs

#1 Reconnaître le vote blanc C’est la piste qui revient le plus souvent. D’ailleurs, selon un sondage Ifop pour Sud Radio, paru en juin 2021, 80 % des Français sont favorables à la comptabilisation du vote blanc. Désormais, il existe même un Parti du vote blanc (né, il y a dix ans, il s’agissait d’abord d’une association). Son porte-parole, le Toulonnais Florian Demelle, indique pour légitimer l’action de sa structure, que, dans sa volonté de lutter contre l’abstention, l’Elysée a reçu le Parti du vote blanc à six reprises. Il rappelle d’abord qu’aujourd’hui, s’il est possible de voter blanc, ces bulletins ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés et considérés au même titre que les votes nuls. "Jetés à la poubelle!" Or, explique le porte-parole, un vote blanc n’est pas une erreur: "On indique ainsi qu’on refuse de faire un choix, c’est un message démocratique."

Aujourd’hui, le vote blanc n’est pas compté dans les suffrages exprimés. Autrement dit, il ne sert à rien. Photo DR.

Mais comment la comptabilisation du vote blanc permettrait-elle de ramener les électeurs aux urnes? "Il permettrait à ceux qui ne votent pas par conviction, mais par défaut, ainsi qu’à ceux qui, dégoûtés de l’offre qui leur est faite, ne se déplacent plus de s’exprimer." Florian Demelle martèle: "Reconnaître le vote blanc, c’est permettre un vote digne." Et si le vote blanc est "élu"? D’abord, précise le porte-parole du parti, "on ne préconise le vote blanc que pour le premier tour". Ensuite, il précise que si aucun candidat ne se dégageait à la suite du premier tour, il faudrait alors relancer un processus électoral. Dans ce cas, une fois le mandat du président en poste terminé, ce serait, "comme le prévoit la Constitution, le président du Sénat qui assurerait l’intérim". Pour Florian Demelle, là n’est pas la difficulté principale. "C’est surtout que ça demande une réforme constitutionnelle." Ce que confirme Sylvie Torcol, maître de conférence en droit public à l’université de Toulon, constitutionnaliste et spécialiste du droit électoral. Et de souligner que ceux qui porteraient une telle réforme sont précisément "ceux qui n’ont pas intérêt à le faire". Une conviction partagée par Florian Demelle: "L’exécutif tient sa position du système actuel." #2 Rendre le vote obligatoire Si le vote blanc est l’une des pistes les plus évoquées, il accompagne souvent celle du vote obligatoire. En Europe, une demi-douzaine de pays y ont recours. Le dispositif y a montré un effet positif sur l’abstention lors des scrutins électoraux. La Belgique affiche par exemple un taux moyen de participation proche des 90%. Il en va de même dans les pays d’Amérique du Sud ou en Australie où se rendre aux urnes n’est pas seulement un droit mais aussi un devoir. Mais pour que le vote obligatoire soit efficace, il faut qu’il soit accompagné de sanctions. Et celles-ci doivent, selon la juriste toulonnaise, être "suffisamment dissuasives". C’est encore le cas en Belgique, où, l’abstention sans raison valable étant considérée comme une infraction, elle est sanctionnée pénalement par une amende de 30 à 60 euros la première fois et de 60 à 150 euros s'il y a récidive. Toutes les sanctions ne sont toutefois pas acceptables. Ainsi, la cour constitutionnelle de Bulgarie, où le vote obligatoire a été instauré en 2016 pour lutter contre l’abstention, a-t-elle rejeté la possibilité de rayer des listes électorales ceux qui ne s’acquitteraient pas de leur devoir. En France, le sondage Ifop pour Sud Radio de juin 2021 soulignait de toute façon que 59% des Français sont contre l’obligation avec amende. Celle-ci existe pourtant dans le cas des élections sénatoriales, auxquelles les grands électeurs sont obligés de participer. De toute façon, "le vote obligatoire ne peut être une solution à lui seul", affirme Sylvie Torcol. Pour Florian Demelle, porte-parole du Parti du vote blanc, il s’agit d’une "fausse idée". Il assure en effet que "forcer les gens à voter, c’est les pousser à voter blanc, nul ou encore à se tourner vers les extrêmes". Et donc de voir ces votes exploser.

#3 Instaurer le vote électronique Le vote électronique, c’est l’un des serpents de mer qui revient à chaque fois que l’abstention remporte un scrutin. À la suite des élections régionales, ça n’a pas manqué. D’autant plus dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Lors des dernières élections municipales, en 2020, des machines à voter avaient été mises en place dans des communes des Alpes-Maritimes, comme ici à Vence. Photo doc. Dylan Meiffret.

C’est ainsi qu’en juillet dernier, la ville de Neuilly et son maire divers droite Jean-Christophe Fromantin lançaient une expérimentation. Les administrés étaient invités à se prononcer sur des enjeux qui concernent leur ville via une plateforme web. En 2017, il s’agissait même d’une des solutions évoquées par le candidat Macron: "Nous avons besoin de numériser notre démocratie, en instituant un vote électronique qui élargira la participation, réduira les coûts des élections et modernisera l’image de la politique", déclarait-il alors. Mais de quoi parle-t-on? En fait, le vote électronique, c’est à la fois les machines à voter et le vote par Internet. Ces défenseurs revendiquent une simplification du vote et du dépouillement, mais aussi plus d’économie, plus d’écologie du fait de la suppression des bulletins papiers notamment. "Si c’est du vote électronique (en bureau de vote via des machines dédiées, Ndlr), assène la spécialiste du droit électoral Sylvie Torcol, je ne vois pas l’intérêt sur la participation." En effet, rien ne dit que les électeurs se déplacent plus. Elle rappelle aussi que garantir la fiabilité des résultats est un enjeu important: "Un doute sur le résultat d’une élection n’est pas acceptable en démocratie." Or des expérimentations ont montré que le vote électronique peut occasionner trois à cinq fois plus d'erreurs de dépouillement que le système traditionnel. Quant à un vote à domicile via Internet, la juriste toulonnaise souligne qu’"aider quelqu’un à voter n’est pas admissible". On pense notamment aux personnes qui manquent d’agilité avec les outils numériques. Se pose aussi la difficulté de garantir l’anonymat ou encore le risque de piratage. Autrement dit, pas sûr que le vote électronique puisse faire aussi bien en termes de fiabilité que le système traditionnel. Or proposer aux abstentionnistes un dispositif sujet à des doutes ne va certainement pas dans le bon sens. #4 Faciliter l'inscription sur les listes électorales Selon une enquête de l’Insee sur la participation électorale, parue en 2017, il y avait 7,6 millions de mal inscrits (inscrits sur les listes mais pas celles de leur lieu de résidence) et un peu plus de 5 millions de non inscrits lors de la précédente élection présidentielle. Un enjeu majeur lorsque l’on parle de combattre l’abstention. En 2016, les parlementaires avaient adopté une réforme de l’inscription. Celle-ci prévoit notamment un allongement des délais pour s'inscrire sur une liste électorale: jusqu’au 6e vendredi avant le premier tour de l’élection, soit avant le 4 mars pour la présidentielle de 2022. Cette réforme n’ayant été mise en œuvre qu’en 2019, on n’en connaîtra les effets qu'à l'issue de la présidentielle 2022 avec les données de la prochaine enquête participation de l'Insee. Cependant, pour Sylvie Torcol, la non ou mal-inscription sur les listes électorales relève du même phénomène que l’abstention: une défiance face au système et un manque d’intérêt pour la vie politique.

Pour la prochaine élection présidentielle, les citoyens auront jusqu’au 4 mars pour s’inscrire sur les listes. Photo François Vignola.

#5 Passer au vote par jugement majoritaire Le vote par jugement majoritaire, c’est un système dans lequel on ne choisit pas un seul nom, mais où l’on dit ce qu’on pense de chaque candidat. "Bien", "Moyen", "Médiocre"... Pas question pour autant de classement: si on le veut, on met "très bien" ou "très mauvais" à tous les candidats. À la fin, celui qui remporte le plus d’adhésion est élu. Professeur des universités à l’Université Nice-Côte d’Azur, Jean-Baptiste Caillau est membre de l’association Mieux voter, qui porte la proposition du vote par jugement majoritaire comme mode de scrutin. Enseignant en mathématiques, il a découvert cette méthode par le biais de son collègue parisien et co-créateur du concept, Rida Laraki. Et a été tout à fait convaincu du bien fondé d’un tel dispositif. "C’est un processus de décision vertueux, qui permet aux électeurs de vraiment donner leur avis." "Pour ramener les électeurs aux urnes, argumente à son tour Chloé Ridel, haut-fonctionnaire et fondatrice de l'association Mieux voter, il faut qu’ils puissent s’exprimer. Or, aujourd’hui, si vous n’êtes pas satisfait de l’offre politique, vous n’avez pas d’autre choix que l’abstention." "On en dit beaucoup plus qu’avec le système actuel", reprend Jean-Baptiste Caillau.

Le vote par jugement majoritaire permet de dire ce que l’on pense de chaque candidat, grâce à un système de mentions. Illustration DR/Marjolaine Leray.

Son analyse, c’est qu’"on n’a pas envie de voter pour une personne lorsqu’aucune ne s’impose et dans le même temps, on peut vouloir en rejeter certaines". Autrement dit, "le vote n’est plus réservé à ceux qui ont une idée précise". Mieux, le vote par jugement majoritaire permettrait de lutter contre le phénomène de "vote utile". C’est ce dont est persuadée Chloé Ridel. On pourrait ainsi donner sa voix à son candidat favori, tout en en encourageant un autre par une "bonne note". Fer de lance de ce mode de scrutin, elle ne tarit pas d’éloges à son propos: il serait aussi moins coûteux car fonctionnant avec un seul tour. Et ses arguments ont déjà convaincu des partis politiques, à l’instar de La République en marche qui utilise le vote par jugement majoritaire pour ses élections internes. En septembre dernier, des représentants de Mieux voter ont aussi été reçus dans le cadre de la mission d’information sur l’abstention, lancée par le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand. Pour autant, cette manière de voter présente aussi des inconvénients. Logistiques d’abord. Le vote et le dépouillement seraient notamment plus compliqués. Surtout, Sylvie Torcol de l’université de Toulon estime que le jugement majoritaire relève plus du sondage que de l’élection. "Voter, c’est choisir", lance-t-elle, avant de marteler: "C’est ce choix, net et clair, qui donne sa légitimité à l’élu. Or, la Ve République est bâtie sur la légitimité." Si vous voulez vous faire votre avis sur le vote par jugement majoritaire, vous pouvez le tester ici.