A Toulouse, un père manifeste en haut d'une grue pour son fils handicapé et obtient son placement en centre spécialisé

Il a décidé de déployer les grands moyens pour se faire entendre. Un père de famille s'était installé sur une grue, en haut de laquelle, il manifestait pour obtenir une place en centre spécialisé pour son fils. Il en est descendu ce mercredi 7 octobre, selon l'AFP.

"Malheureusement, il faut en arriver là pour avoir gain de cause", a déclaré Olivier Gutierrez, 57 ans, en redescendant de la grue sur laquelle il était monté quelques heures plus tôt sur un chantier de Cugnaux, à une quinzaine de kilomètres au sud de Toulouse.

Ils n'habitaient pas dans le "bon" département

Selon Chantal Gutierrez, leur fils Axel aujourd'hui âgé de 24 ans, qui souffre du syndrome de Prader-Willi --notamment caractérisé par une diminution du tonus musculaire et une déficience mentale-- devrait pouvoir rejoindre prochainement un centre spécialisé gersois connaissant bien cette maladie génétique rare.

Il y a deux ans, lors "(d')une réunion d'urgence à la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de Haute-Garonne" les parents avaient appris que leur fils Axel ne pouvait pas aller dans cet établissement car ils habitaient en Haute-Garonne, a encore indiqué la mère de famille.

Les parents du jeune homme ont alors fait l'acquisition d'une maison dans le Gers avant de se voir préciser, en juillet dernier, "qu'il suffisait de demander l'accord au département de la Haute-Garonne", a ajouté Mme Gutierrez.

Un énième revirement survenu cette semaine

Puis mardi, "on a reçu un courrier de la MDPH comme quoi il fallait tout reprendre à zéro", a souligné la mère de famille expliquant que ce nouveau revirement avait poussé son mari à ce geste désespéré.

Du côté du département, on s'est dit "très heureux qu'Axel puisse avoir cette place" grâce au déblocage d'une place supplémentaire par l'Agence régionale de santé (ARS), a réagi Alain Gabrieli, le vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne en charge des personnes handicapées. Selon l'élu, il y aurait ainsi "plus de 200 (familles) en liste d'attente", estimant "qu'il faut plus de place en établissement" ce que le Département réclame à l'Etat, a-t-il souligné.