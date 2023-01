À Toulouse, la mairie annule des lectures pour enfants animées par des drag-queens

"Ce choix de programmation – qui n'a donné lieu à aucun visa ou aval de la part des élus – peut déstabiliser une partie du public. Ce n'est évidemment pas la volonté de la collectivité", a expliqué la mairie de Toulouse, dans un communiqué publié ce mardi.

Alors qu'un petit groupe se présentant sur Instagram comme un "un mouvement de jeunesse communautaire toulousain et enraciné" et baptisé "Furie française" avait lancé une pétition pour faire annuler l'événement, la mairie toulousaine, a pris la décision "dans un souci d'apaisement" de réorienter la lecture initialement prévue le 18 février "pour n'accueillir qu'un public majeur".

Sur Twitter, le collectif "La Manif pour tous" s'était également indigné contre ces lectures. "PARENTS, REVEILLEZ-VOUS! Cet atelier lecture dans une bibliothèque toulousaine destiné aux 3-6 ans animé par deux drag-queens n'a rien d'éducatif, ludique ou esthétique", est-il écrit. Le texte est accompagné d'une vidéo dans laquelle ont peut voir deux drag-queens faire la lecture à des enfants et raconter leur expérience.

"Certaines réactions peuvent amener du trouble à l'ordre public", précise la municipalité dans le communiqué.

Suppression de la pétition

La pétition a été supprimée depuis. Mardi, dans l'après-midi, elle n'était plus accessible. Pour autant, Jean-Luc Moudenc le maire de Toulouse (divers droite), entend demander au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmain, "la dissolution du mouvement "Furie française", à l'origine des menaces et du trouble à l'ordre public".

L'atelier de lecture avait pour but de "sensibiliser le jeune public à la différence, de manière ludique", a indiqué la mairie.

*La Manif pour tous est le principal collectif d'associations à l'origine des plus importantes manifestations et d'actions d'opposition à la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe en France (source Wikipédia).