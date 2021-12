A quelques heures du Réveillon, la France enregistre son plus grand nombre de contaminations depuis le début de la pandémie

Un nouveau record... Vendredi 24 décembre, plus de 94.000 nouveaux cas ont été enregistrés sur les dernières 24 heures, du jamais vu en France depuis le début de la crise sanitaire. Sur les sept derniers jours, la moyenne s'est établie à 66.417 cas.

Le précédent record remonte à jeudi où plus de 91.000 cas avaient été enregistrés. Il faut remonter au pic de la 2e vague, soit novembre 2020, pour retrouver de pareils niveaux (86.852).

Des bugs sur SIDEP

Avant de retrouver leurs proches pour Noël, les Français se sont testés massivement ces derniers jours. La plateforme SI-DEP permettant aux professionnels de santé de rentrer les résultats des tests antigéniques pour générer un QR code a en conséquence été engorgée.

Il était "très compliqué de déclarer" des résultats vendredi après-midi, a indiqué à l'AFP Philippe Gaertner de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), Philippe Gaertner, tandis que Gilles Bonnefond, de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine (USPO) a fait état de "30 minutes d'interruption liée au record de tests".

Reconnaissant des "ralentissements" sur la plateforme du fait d'un "afflux massif" de tests, le ministère de la Santé a néanmoins assuré qu'elle avait "toujours été maintenue" et que "les réponses arrivent au fur et à mesure".

Un risque de paralysie du pays ?

Repartie en trombe depuis plusieurs semaines, l'épidémie a désormais pris le visage du variant Omicron. Le gouvernement prévoit qu'il devienne majoritaire dans le pays d'ici peu, entre Noël et le Jour de l'an. "Le scénario réaliste, c'est que mi-janvier on sera à 200.000 contaminations jour", a estimé vendredi sur CNews l'infectiologue Benjamin Davido.

Avec le risque, évoqué jeudi par le Conseil scientifique, d'une paralysie de la société à cause d'une multiplication des arrêts de travail et de l'"absentéisme". Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué jeudi que le gouvernement veillerait à "éviter tout phénomène de paralysie dans le pays". "Si vous mettez en éviction (tous les cas positifs et les cas contacts) dans le système scolaire, la police, l'hôpital, (la société) va être à l'arrêt", a prévenu vendredi Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Tenon sur BFMTV.