A partir de quel âge doit-on faire la troisième dose de rappel ?

Bonsoir Maxance,

La troisième dose, dite "booster" ou dose de rappel ne concerne en effet pas tout le monde. Depuis ce mardi 28 décembre, elle concerne tous les adultes dont la seconde injection remonte à plus de trois mois pour les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca. Les personnes vaccinées avec Janssen doivent recevoir une injection additionnelle dès 4 semaines après leur vaccination, puis une dose de rappel dès 3 mois après cette dernière.



Le rappel vaccinal concerne "toutes les personnes de 18 ans et plus dès 3 mois après la dernière injection du schéma initial de vaccination ou après une infection au Covid-19 si celle-ci a eu lieu après la vaccination", précisent les autorités.

La dose de rappel concerne également les jeunes de 12 à 17 ans immunodéprimés ou ayant une pathologie à haut risque ou bien une comorbidité. Pour les personnes immunodéprimées, il est recommandé de suivre l'avis de leur professionnel de santé quant au schéma vaccinal le plus adapté.