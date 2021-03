À Nice, ils s’estiment arnaqués et se mobilisent contre un vendeur de montres

Mic mac à La Tactic du tictac. Lundi midi, quatre personnes faisaient le pied de grue devant le magasin qui vend - entre autres - des montres, au 9 rue de la République. Pierre Tegera, Ben Hamour, Hassine Chebil et Stéphane Durand étaient remontés.

Des offres "alléchantes"

Tous les quatre ont rencontré un problème avec les montres qu’ils ont acheté dans l’enseigne. Pierre Tergera, par exemple, a fêté son départ en retraite le 18 janvier. "Je voulais m’offrir quelque chose. En allant au travail, j’avais l’habitude de passer devant ce magasin, qui propose des offres alléchantes", précise-t-il.

Il entre alors dans le magasin et flashe sur une montre à 2 850 euros, soldée à -80 %. "Je l’ai négocié à 500 euros. Deux jours après, les aiguilles étaient bloquées. Je suis donc retourné le voir", ajoute-t-il.

"Depuis, il a fermé"

Le gérant de la boutique lui reprend la montre, lui fait un avoir et lui propose de revenir plus tard, pour qu’il puisse choisir un autre modèle. "Et je suis revenu, régulièrement. Quasiment tous les jours. Il n’avait jamais les modèles en question. J’ai fini par lui demander de me rendre la première montre, pour aller la faire réparer ailleurs", retrace-t-il.

Mais, elle avait depuis été vendue. Seulement, le gérant ne voulait pas non plus le rembourser. "La dernière fois que je suis venu, c’était vendredi dernier. Il m’a dit de revenir l’après-midi et, depuis, il est fermé", achève Pierre.

Une fermeture pas très claire

Sur la devanture, il est effectivement indiqué que le magasin est fermé depuis le 21 décembre. Ce que réfutent les quatre clients. "C’est juste pour toucher les aides de l’État, données à la suite de la crise sanitaire", pestent-ils.

Il y est également précisé que le magasin est un "réparateur spécialiste Rolex". Un monsieur, à qui on avait offert une montre de cette marque, a décidé de la confier au magasin, pour une réparation, il y a un mois. Prix de l’objet : 12 000 euros. "Je l’ai appelé une semaine plus tard. Il m’a dit qu’elle avait été envoyée chez Rolex. Depuis, je n’ai plus de nouvelles", souffle-t-il, au téléphone.

Vers un dépôt de plainte collectif ?

Pierre a porté plainte contre le commerçant. Contrairement aux personnes présentes hier midi, dont la plupart ont payé en liquide, lui a gardé son avoir et un justificatif d’achat. Ce petit noyau dur a décidé de se mobiliser, pour potentiellement déposer une plainte collective.

"On compte venir tous les jours devant la boutique. Si d’autres personnes veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues", terminent-ils.