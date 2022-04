A Nice, comment cette maison de retraite compte changer le regard sur la vieillesse

Deux notes de piano s’échappent du fond de la salle, une aide-soignante sourit, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Sur la table, ses collègues rangent les restes de leur déjeuner... A quelques mètres, une famille discute avec un résident, d’autres pensionnaires regardent, assis, le passage du petit chien de la directrice Fanny Bihoreau. Un léger brouhaha anime ce hall aux couleurs vives alors que dehors, la pluie tombe doucement. Au milieu de la salle, un baby-foot trône fièrement, installé ici pour que les jeunes, quand ils viennent voir leurs grands-parents, puissent se délasser et se sentir, le temps de quelques heures, un peu comme à la maison. Un lieu de vie "Le grand hall d’entrée de la maison de retraite de la Croix rouge russe est un lieu de vie", sourit Fanny Bihoreau, qui entamera, en juin prochain, sa quatrième année à la tête de l’établissement. "En maison de retraite, les personnes entament une seconde vie".

Nathalie Mbarki, responsable de l’hébergement et de la vie sociale La jeune femme, juriste de formation, distribue les bons mots, s’inquiète du bien-être d’une résidente, plaisante avec une autre. "Ici, continue-t-elle, les familles se croisent, socialisent, deviennent amies, parfois, quand leurs aînés sympathisent." "En maison de retraite, les personnes entament une seconde vie", renchérit Nathalie Mbarki, responsable de l’hébergement et de la vie sociale. C’est d’ailleurs la philosophie du lieu, explique en chœur le personnel de la maison de retraite. Accompagner les personnes âgées dans un nouveau départ, dans une nouvelle structure, avec son lot de repères à reconstruire.

Dhossé Edjinawo (à gauche) est aide-soignant référent humanitude. Ici avec Liliane. Flora Zanichelli.

Gage de bientraitance C’est précisément pour cet engagement que l’établissement a obtenu en 2016 le label humanitude, renouvelé, depuis, en 2021. "Gage de bientraitance", ce label vient récompenser la philosophie du lieu: "réhabiliter les personnes âgées dans ce qu’elles ont d’humain", écrivent ses fondateurs. Aide-soignant référent humanitude, Dhossé Edjinawo accompagne ses collègues dans l’amélioration des soins apportés aux résidents. Je suis entré dans la profession en 97 et j’ai connu le modèle du soignant roi, où la personne n’était pas au cœur du soin. Il reconnaît souvent s'interroger: "Comment les mettre au centre? Comment leur rendre leur dignité?" "Une réflexion qui accompagne l’ensemble de l’équipe", affirme Fanny Bihoreau... et se niche dans les moindres détails. Des soignants en pyjama Pour se mêler aux retraités, les soignants sont habillés en civil la journée, et la nuit, ils déambulent en pyjama, pour ne pas déboussoler un résident qui se perdrait dans les couloirs et tomberait sur eux. L'Ehpad finance d'ailleurs l'achat des vêtements à ses salariés. Les chambres sont personnalisées par des tableaux, des bouquets de fleurs, des peluches, et des boîtes aux lettres ont été accrochées aux portes, pour y glisser le courrier des personnes. Tout le personnel se réunit régulièrement pour discuter posture, prise en charge, appels d’offres aussi. Très dynamique, l'équipe participe régulièrement à des appels à projet. "Avec l'argent obtenu, je peux embaucher plus de personnel par exemple... ce qui est très précieux", souligne Fanny Bihoreau.

Une chambre de résidente entièrement personnalisée par la pensionnaire, à l'Ehpad de la Croix-Rouge russe, à Nice. Flora Zanichelli.

Dans la peau des seniors Comment soigner les personnes âgées? "Ici, on travaille sur des techniques non médicamenteuses, poursuit Fanny Bihoreau. On n’utilise pas de neuroleptiques, par exemple." L’équipe soignante a été formée, entre autres, selon les préceptes de la méthode Montessori. "On a beau être bienveillants, si on ne sait pas ce que cela fait physiquement, il y a plein de choses qu’on ne peut pas comprendre."

Fanny Bihoreau, directrice de l'Ehpad "On est partis en stage, raconte Dhossé Edjinawo. L’idée était de nous mettre dans la peau des seniors." Lunettes simulant la vue d’une personne souffrant de cataracte, poids accrochés au corps pour comprendre la difficulté des patients à se déplacer. Depuis, par exemple, la signalétique a été revue. "On a beau être bienveillants, explique Fanny Bihoreau, mais si on ne sait pas ce que cela fait physiquement, il y a plein de choses qu’on ne peut pas comprendre."

Christiane est pensionnaire depuis 2 ans à la Croix-Rouge russe. Ici avec sa fille Nicole, secrétaire du conseil de vie sociale. Flora Zanichelli.

Coffee time pour les familles Nicole est assise à côté de sa mère, Christiane, 97 ans, très chic dans sa robe beige, foulard noué autour du cou. "Il y a deux ans, je suis tombée, double fracture du fémur, raconte la dame. J’ai eu très peur." Christiane décide alors de ne pas retourner à son domicile. "C’est un choix très personnel, ce n’est pas ma famille qui m’a dit "on en a marre de toi, on va te mettre en maison de retraite"", poursuit-elle. Sa fille se met alors en quête d’un endroit pour loger sa mère. Quand je suis arrivée ici, ce qui m’a plu, c’est justement l’organisation de l’espace, on ne voyait pas les personnes alignées en rang d’oignon. A son arrivée, Christiane est prise en charge par un psychomotricien. "Quentin, tient-elle à préciser. Je pensais ne plus pouvoir remarcher, mais il m’a convaincue de prendre un déambulateur et j’ai réussi à aller jusqu’à lui." Grâce au conseil de vie sociale dont elle est aujourd’hui présidente, sa fille Nicole a pu elle aussi trouver sa place dans la structure. "C’est très angoissant en tant qu’enfant de futur résident, on se pose plein de questions: comment va se trouver mon parent? A quoi va ressembler son quotidien?" Elle participe avec les autres familles et la psychologue de la structure au coffee family, une réunion où seuls les parents de pensionnaires sont conviés et peuvent discuter entre eux. "Comme un café philo", commente-t-elle.

Fanny Bihoreau (en bas à gauche) entourée de l'équipe d'aides-soignantes et infirmière. Flora Zanichelli.

Laboratoire des solutions C’est parce qu’il tient à engager toutes les personnes concernées, des proches au personnel, en passant, évidemment, par les résidents eux-mêmes, que l’Ehpad de la Croix-Rouge russe est devenu une référence en matière de prise en charge des aînés. "Quatre à cinq fois par an, nous recevons les équipes d’autres structures, curieuses d’observer notre fonctionnement et qui voudraient s’en inspirer", explique la directrice qui est aussi secrétaire de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) 06. Un rôle qui lui permet de se mettre à jour sur les bonnes pratiques et d’échanger avec ses pairs. Mais pas seulement. Fanny Bihoreau participe également au Laboratoire des solutions de demain mis en place par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui mêle experts dits d’usages (soignants, directeurs de maison de retraite…) à des designers et des universitaires. L’idée? Pousser la réflexion en croisant les compétences pour imaginer la maison de retraite de demain.

Des boîtes aux lettres sont placées à l'entrée des chambres, pour personnaliser les appartements. Flora Zanichelli.

Pénurie de soignants "Bien sûr, il y a aussi des problèmes, n’occulte pas Fanny Bihoreau. Il y a un réel besoin de revaloriser la profession… Certaines personnes qui travaillent en maison de retraite n’osent même pas dire ce qu'elles font." Malgré un nombre exceptionnel de soignants pour ses 87 résidents, elle avoue avoir trois CDI à pourvoir et avoir manqué d’une infirmière pendant 4 mois. Quand j’appelle les filières de formations d’aide-soignants pour leur dire, moi, je recrute, ils me répondent qu’ils n’ont pas assez d’étudiants. Engager des personnes par défaut n’est pas une solution pour la dirigeante qui plaide pour une revalorisation du métier également sur le plan financier. "Je mets un point d’honneur à payer les toilettes supplémentaires en heure sup", ajoute-t-elle. Et lorsqu'un candidat se présente, il est reçu par l'équipe avec un résident. "C'est important de voir comment il va se comporter avec la personne âgée, s'il va la considérer ou pas", explique Fanny Bihoreau.

Et de commenter: "Si on mène bien notre barque, les maisons de retraite sont rentables." L’Ehpad de la Croix-Rouge russe, association à but non lucratif, réinjecte ainsi dans son fonctionnement les bénéfices qu’il obtient. "Avec cela, j’adoucis le quotidien des résidents en améliorant, par exemple, le petit-déjeuner avec plus de fruits frais, des gaufres… C’est un plaisir pour eux de manger en plus."

Un baby-foot a été mis dans le hall où se retrouve les familles afin que les plus jeunes puissent s'amuser. Flora Zanichelli.

Insertion dans le quartier Dès juin prochain, un nouveau projet verra le jour, que Fanny Bihoreau attend avec impatience. Celui d’un tiers-lieu. Un marché de producteurs locaux se tiendra dans la maison de retraite le mercredi, des spectacles seront organisés le vendredi et le samedi Signe que la question intéresse, le 26 mars dernier, les habitants du quartier, invités à s’exprimer sur cette initiative ont été 250 à remplir un questionnaire pour donner leur avis.