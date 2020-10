A Monaco, une trentaine d'interventions des pompiers et des dégâts limités après le passage de la tempête Alex

Les sapeurs-pompiers sont ainsi intervenus à 48 reprises, dont une trentaine de fois pour des appels directement liés à la tempête Alex.



"Nous avons reçu beaucoup d’appels mais, finalement, aucuns dégâts significatifs n’ont été constatés", indique le colonel Norbert Fassiaux, le chef du corps des sapeurs-pompiers de Monaco.



Ses équipes sont notamment intervenues sur quelques inondations dans des locaux privés et dans le deuxième sous-sol du parking du Larvotto, où une vingtaine de centimètres d’eau recouvraient toute la surface.



Il n’a toutefois pas été nécessaire de mobiliser des moyens importants pour dégager l’eau.



Aucune victime n’est à déplorer sur le territoire de la Principauté, les dégâts constatés sont limités et strictement matériels.



Les sapeurs-pompiers sont également intervenus pour un éboulement de terrain au chemin des Révoires à Beausoleil et la chute d’un arbre sur la terrasse de la prison de Monaco.



Au total, une cinquantaine de sapeurs-pompiers dont plus de quarante sur le terrain avec une quinzaine d’engins et trentaine de policiers ont été mobilisés sur ces opérations.



Ce samedi matin, la circulation ferroviaire et des bus de la ligne d’Azur ont repris normalement. Toutes les infrastructures routières de la Principauté sont à nouveau ouvertes aux usagers.



Les accès au littoral sont à nouveau libres, hormis celui de la plage du Solarium proprement dit du fait de la houle résiduelle. L’interdiction d’entrée/sortie des ports a été également levée.