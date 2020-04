À Monaco, le prix des masques de protection atteint des sommets

Mardi après-midi, nous avons reçu la photo ci-contre, prise au supermarché Casino du port Hercule, qui montre un présentoir et des boîtes de masques jetables vendues à un prix très élevés: 138 euros la boîte.

>>LIVE. Jour 23: suspicions sur le Charles-De-Gaulle, 134 décès dans les Alpes-Maritimes et le Var... Suivez l'évolution de la situation du coronavirus

Probablement consciente que le prix semble anormalement haut, quelqu’un a rajouté sur la pancarte "prix coûtant". Soit un peu plus de 2 euros le masque jetable.

Si l’on peut, à juste titre, s’insurger du prix de vente de ces produits, Jordan Goguet, la directrice du magasin est formelle: "Je ne prends pas du tout de marge. C’est mon prix d’achat avec la TVA."

Initialement pour le personnel

Pour mieux comprendre, il faut remonter quelque temps en arrière: "J’ai acheté ces masques pour nos salariés. Pour qu’ils soient bien protégés. À ce moment-là, on ne trouvait plus rien. Alors quand j’en ai enfin trouvé, puisque le fournisseur m’a indiqué qu’il n’était pas sûr de pouvoir livrer à nouveau, j’en ai pris en grande quantité. On pense qu’on en aura assez et puisqu’ils sont très difficiles à trouver, je les ai mis en vente, plutôt que de les laisser dans les réserves. C’est pareil pour le gel hydroalcoolique."

Jordan Goguet, qui en a également fait don à la Fondation Hector Otto, se défend de vouloir en faire commerce: "Des fournisseurs me proposent de nouveau des masques et du gel, et je les refuse. Ce n’est pas mon domaine."

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a limité les ventes à une boîte par personne, comme précisé sur l’affichette.

Moins cher qu’en pharmacie

Si le prix laisse songeur, il reste moins élevé que dans plusieurs pharmacies de la Principauté, où différentes sources nous ont rapporté que les masques FFP2 (certes de protection supérieure) sont vendus entre 7 et 10 euros alors que les sites de matériel médical en ligne les vendent habituellement aux alentours de 25 euros la boîte de 25.

Sur les mêmes sites, la boîte de masques chirurgicaux jetables est habituellement vendue entre 5 et 10 euros.

Une récente enquête de nos confrères du Figaro semble montrer que le prix à l’importation des masques chinois a été multiplié jusqu’à 40 ces dernières semaines.