A Monaco, la SMEG annonce une baisse de la consommation électrique de 10% cet hiver

Miser sur la responsabilité collective plutôt que sur la coercition. Voilà le pari qu’avait fait la Principauté de Monaco, en novembre dernier, au moment d’annoncer son plan de sobriété énergétique. "C’est à chacun d’avoir le bon réflexe", prônait alors le prince Albert II dans les colonnes de Monaco-Matin, en écho aux mesures de bon sens soumises par son gouvernement aux résidents et au secteur privé.

Trois mois plus tard, et alors que la fin de la saison hivernale se profile, qu’en est-il réellement?

Il n’y a pas eu de coupures d’électricité

Pour l’heure, la météo de l’électricité, diffusée en continu sur les sites de la Société monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG) et de Monaco-Matin, n’a eu de cesse d’afficher la couleur verte et n’a jamais viré à l’orange et au rouge. Signe que le système électrique n’est pas tendu.

Dans les faits, en effet, la Principauté n’a pas connu de coupures d’électricité ponctuelles, autrement dit de "délestage" dans le jargon de l’énergie. La seule avarie, survenue le 18 janvier aux aurores, est à mettre au crédit d’une rupture d’alimentation électrique de deux lignes très haute tension desservant le pays. Ce qui avait affecté environ 6 000 clients, principalement dans les quartiers de Monte-Carlo et de la Condamine.

Une baisse notable de la consommation

La menace brandie d’un black-out a, semble-t-il, porté ses fruits, selon les récentes données chiffrées fournies par la SMEG.

Du 1er octobre au 17 décembre 2022, une baisse de consommation de l’énergie a été constatée chez trois types de clientèle par rapport à la moyenne historique : -8,5% chez les particuliers et petites entreprises, -8,7% pour les PME et -9,9% pour les grandes entreprises (CHPG, l’industrie et l’hôtellerie…).

Une tendance qui se confirme aussi sur le mois de janvier (-9,5% ; -9,5% ; -11,9%). "On ne s’attendait pas à de tels résultats. C’est énorme, se satisfait Sylvain Didierjean, directeur des activités électricité et gaz à la SMEG, lequel synthétise le processus complexe de calcul pour sortir ces statistiques. Les données quotidiennes de la période 2015 à 2019 ont été utilisées dans des algorithmes d’intelligence artificielle afin de prédire celles de la période d’octobre 2022 à fin janvier 2023. Ces prédictions ont été ensuite comparées aux consommations mesurées réellement sur la même période afin d’en estimer l’évolution." Pour affiner la comparaison, les effets météorologiques et calendaires ont naturellement été pris en compte.

Au global, ce sont ainsi 106,5 millions de kWh qui ont été consommés en Principauté entre le 1er octobre et le 17 décembre 2022, contre 116,5 millions de kWh habituellement à la même période.

Les explications

Après le temps du constat, celui de l’analyse. Si de prochaines enquêtes qualitatives permettront de mieux cerner le comportement adopté par ses clients, la SMEG dévoile quelques pistes de réponse. Pour les entreprises, deux facteurs ont pu jouer : le télétravail et l’augmentation du tarif de l’énergie. "Ce sont les hauts portefeuilles qui ont des factures d’énergie plus conséquentes", explique Sylvain Didierjean.

Pour les particuliers, en revanche, il semblerait qu’un effort délibéré a été fourni. "Les mois où la température était relativement douce, aucune baisse de consommation n’a été constatée. Mais en période de chauffe, oui. Et le seul élément sur lequel on peut jouer, ce sont les consignes de chauffage", poursuit-il.

La communication intensive autour des éco-gestes et d’éventuelles mesures de délestage a, aussi, joué un rôle primordial puisque la SMEG a constaté le double de connexions sur ses sites. "Nous avons été entendus et nous les en remercions, salue-t-il. Si ces gestes n’avaient pas été faits, à Monaco, en France et partout en Europe, on aurait eu des jours rouges."

L’enjeu du stockage…

Pari gagnant, donc, sur le court terme avec cette baisse de consommation. Sur le long terme, un autre enjeu s’avère tout aussi crucial aux yeux de Sylvain Didierjean. "Celui du stockage de l’énergie et de l’accès aux ressources.

Avec le gaz, on fabrique de la chaleur mais aussi de l’électricité. On sait qu’il est actuellement difficile de s’alimenter avec la guerre en Ukraine et la reprise significative de l’industrie chinoise. Il faut que l’Europe, avec qui nous sommes interconnectés, sorte de la saison hivernale avec un stock d’énergie suffisant pour éviter de futures pénuries.

C’est simple, plus on a de stock, mieux on se porte. Comme le parc nucléaire français est en maintenance pour les prochaines années, on sait que les deux prochains hivers seront aussi difficiles."

...et celui des bonnes habitudes

"On l’a vu, on est capable de baisser notre consommation de 10 % sur l’hiver, période la plus consommatrice d’énergie de l’année. Les éco-gestes sont utiles que s’ils sont répétés les années suivantes afin d’économiser l’énergie et d’éviter d’en produire pour rien. Il faut que cela devienne une habitude, un réflexe, qu’on ne se pose plus de questions."

C’est d’ailleurs en ce sens qu’avait été créée, à Monaco, la Mission pour la transition énergétique: impliquer la société civile, faire preuve de pédagogie et valoriser les gestes du quotidien pour atteindre, aux côtés des autorités monégasques, les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.