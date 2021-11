A Monaco, elle fédère autour de la lutte contre les violences faites aux femmes : " Déposer plainte est l'arme la plus efficace "

Beaucoup de femmes craignent de déposer plainte, ce qui laisse penser que les chiffres officiels de violences à Monaco sont en deçà de la réalité. Comment travaillez-vous pour que la parole se libère ?

En communiquant, en faisant de la prévention, de la sensibilisation, en rappelant les dispositifs existants. Un numéro vert monégasque existe [0800 91 90 10, ndlr] et arrive sur les lignes de l’Association d'aide aux victimes d'infractions pénales qui entame un premier dialogue. Puis, si elles le souhaitent, ces femmes peuvent être accompagnées à la Sûreté publique pour déposer plainte. Cela reste l’arme la plus efficace.

En Principauté, outre les violences physiques et psychologiques, il existe aussi des violences économiques. De quoi s’agit-il ?

On n’y pense pas de prime abord mais elles sont sans doute un peu plus prégnantes en Principauté avec des communautés venant de tous horizons et avec un certain niveau de revenus. Concrètement, ce sont des femmes qui arrivent à Monaco avec leur mari, qui dépendent financièrement d’eux. Puis un jour, ils leur coupent les vivres ou leur confisquent leur passeport.

Ces personnes-là se retrouvent alors sans ressources et ne peuvent pas s’échapper du domicile conjugal pour habiter ailleurs, ni quitter le pays puisqu’elles n’ont plus de document d’identité. C’est une violence qui emprisonne autant que les autres. Elles n’ont plus moyen d’agir, on les isole de l’extérieur.

La réponse judiciaire est-elle suffisante ?

En 2020, dans l’étude de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques, il y a eu une condamnation et une ordonnance de protection sur près de 40 cas recensés à la Sûreté publique. Cela fait un gros décalage car énormément d’affaires sont malheureusement classées sans suite, faute de preuves. C’est aussi pour cela qu’on insiste, lors des campagnes de sensibilisation, pour que les victimes récoltent un maximum de preuves : médicales, SMS etc. Toutes les traces visibles qui peuvent être constatées, en somme.

C’est forcément plus compliqué quand il s’agit de violences morales au sein du domicile.