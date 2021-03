A Luçon, une plaque pour "faire mémoire" aux enfants victimes des prêtres

Dans un silence recueilli à la cathédrale de Luçon dimanche après-midi, Mgr François Jacolin a dévoilé devant 250 personnes une plaque où est inscrit un long texte de repentance de l'Eglise de Vendée.

Rassemblées dans le cloître, il y a parmi elles, une trentaine de victimes abusées durant leur enfance, leur entourage, des prêtres et des fidèles.

"Des prêtres ont commis des violences sexuelles contre des enfants qui leur étaient confiés", lit-on sur cette plaque. "Des pasteurs à la tête du diocèse de Luçon ont manqué de lucidité, de courage et de justice devant de tels actes, aggravant ainsi les souffrances des enfants violentés, et exposant d'autres enfants aux mêmes risques", ajoute ce texte qui appelle les prêtres mis en cause à demander "pardon" et vivre dans le "repentir".