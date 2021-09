A l'initiative du PS, le Sénat va débattre de la vaccination obligatoire pour tous

Va-t-on vers une obligation vaccinale pour tout le monde ? Le Sénat dominé par l'opposition de droite examinera le 13 octobre prochain, dans le cadre d'un espace réservé au groupe socialiste, une proposition de loi visant à instaurer la vaccination universelle obligatoire contre le Covid-19.

Son rapporteur Bernard Jomier (PS), rapporteur de la commission d'enquête puis président de la mission d'information sur le Covid-19, a salué mercredi sur Twitter "l'engagement courageux et déterminé en faveur de la vaccination" des sénateurs socialistes.

La proposition de loi PS, portée notamment par M. Jomier et le président du groupe Patrick Kanner, vise à compléter l'article du code de la santé publique relatif à l'obligation des vaccinations antidiphtérique et antitétanique pour y ajouter la vaccination contre le Covid-19.

Plus de 80% de la population vaccinée

Les parlementaires socialistes prônent depuis l'été "l'obligation progressive d'une vaccination universelle" contre ce virus, "de toutes et tous (sauf contre-indication médicale), dans une démarche de santé publique visant à obtenir une protection collective, seule à même de garantir un retour à une vie quotidienne normale pour tous".

Depuis ce mercredi 15 septembre, la vaccination contre le Covid-19 est obligatoire en France pour 2,7 millions de professionnels: hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers. Concernant la population générale, le gouvernement privilégie jusqu'à présent le volontariat, mais maintient la pression pour encourager la vaccination, notamment avec la mise en place du pass sanitaire et des campagnes de vaccination via les collèges et lycées. 81,2% de la population âgée de plus de 12 ans est aujourd'hui complètement vaccinée en France, selon les données de l'application TousAntiCovid.