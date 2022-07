A Lieuche, comment Tanguy, en Erasmus rural, aide à redynamiser le village

Ce jeune Breton originaire du Morbihan (Bretagne) est un amoureux de la montagne et depuis six mois, le voilà qui effectue un Erasmus rural à Lieuche. Déborah, une jeune femme de 24 ans, l’a rejoint depuis peu.

"J’ai postulé et j’ai été pris." C’était il y a six mois.

"Il fallait maintenir ces auberges qui sont pour les habitants, un lieu de rencontre et de vie, et pour les touristes de passage, une bonne raison de s’arrêter dans nos villages", raconte France Mecreant, premier adjoint à la mairie de Lieuche.

Au programme, l’élaboration d’un herbier de plantes sauvages comestibles, des fiches recettes et l'organisation d’une sortie avec un accompagnateur diplômé et spécialisé sur la flore locale.

Le jeune homme avoue s’être bien intégré et a noué des amitiés solides. Comme avec Philippe qui lui a cédé un petit bout de son terrain en restanque et où le jeune Breton a commencé à cultiver courgettes et cornichons.

"Je pensais que dans un petit village, on communiquait plus facilement", constate Tanguy qui éprouve tout de même une grande satisfaction dans la diversité des tâches.

Coup de pouce aux petits villages

L’association Insite à l’origine de l’Erasmus rural officie, elle, depuis 3 ans et demi.

"Cette association a été créée par Thibault Renaudin, qui habite dans le Gers, explique Olivier Denat, animateur de réseau. Nous constations alors une baisse des services au niveau administratif dans les petites communes dont le fonctionnement au quotidien était surtout assuré par des associations d’habitants qui se battent contre la désertification des campagnes."

Pour les membres de Insite, il faut donner un coup de pouce à ces habitants volontaires, toujours plus invisibles, peu valorisés.

Un sentiment partagé par la maire de Lieuche, également présidente de l’Association des maires ruraux de France.

L’avenir du village? C’est une question qu’un maire de commune rurale se pose tous les jours", Denise Leiboff, maire de Lieuche

Difficultés à offrir des services et à les pérenniser, comme c’était le cas, fut un temps, pour Lieuche et des communes voisines, pour le secrétaire de mairie qui partageait son travail sur trois communes et qui a été, heureusement, récemment embauché par l’intercommunalité avec un contrat unique. "Et toutes les facilités que ça entraîne au niveau administratif".

"L’avenir du village? C’est une question qu’un maire de commune rurale se pose tous les jours, explique Denise Leiboff. Quand on discute entre élus, il y a deux points saillants : les gens qui partent, et les services."

Comment faire vivre ces communes parfois isolées où les services viennent à manquer? Comment attirer les gens, et particulièrement les familles avec enfants?

"On perd les anciens et avec eux une partie de notre âme, de notre histoire, poursuit la maire. Alors il faut se tourner vers l’avenir, comprendre comment faire vivre nos villages et notre identité. Des jeunes comme Tanguy et Déborah nous apportent un regard extérieur. C’est important pour ne pas oublier qui on est mais aussi, comprendre qui on veut devenir."

Rajeunir les villages, comme à Daluis, dans les gorges voisines, où le maire a fait venir des familles avec enfants et peut se targuer d’avoir une école à classe unique accueillant une dizaine d’enfants.

Tandis qu’à Touët-sur-Var, Roger Ciais, le maire est devenu un modèle pour tous les élus locaux en installant dans sa commune un boucher, une garderie et même… un relais-poste dans la commune.