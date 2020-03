À la frontière gréco-turque, des citoyens patrouillent pour "éviter l'invasion" de migrants

Kizialidis Kizialis, 60 ans, agriculteur de Poros, avoue "avoir peur des migrants" mais se félicite "du bon travail du gouvernement et de la police".

A Poros, le passage semble désormais quasi-impossible. Athènes a doublé ses patrouilles sur toutes ses frontières terrestres et maritimes et demandé le déploiement des renforts de l'agence européenne des frontières Frontex.

Selon le gouvernement grec, près de 7.000 tentatives d'entrées illégales ont été empêchées en 24 heures dans la région et 24 migrants y ont été arrêtés, surtout originaires d'Afghanistan et du Pakistan, entre mercredi matin et jeudi matin.

Lundi, une vingtaine de tracteurs avec des spots lumineux puissants s'est rendue près du fleuve pour éclairer l'autre côté et dissuader quiconque de passer en Grèce.

"Une démonstration de force qui a été efficace puisque plusieurs personnes ont été arrêtées", constate Athanassios Pemoussis. Des médias grecs rapportent également des arrestations musclées de migrants par des groupes de citoyens armés. "Nous avons des armes par protection", précise Sakis, "nous sommes décidés à garder nos frontières. Et si un accident doit arriver, il arrivera !".