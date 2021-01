A la frontière avec l'Italie, les déplacements toujours contrôlés

La file de voitures ne faisait que grandir, ce mardi, au poste frontière Saint-Ludovic de Menton. Côté français : les gendarmes demandent les papiers d'identité. Côté italien, les militaires se montrent plus scrupuleux avec les voitures immatriculées en France.

Les Italiens peuvent-ils venir en France?

Côté français, les règles sont claires : tout le monde peut passer avant 18 heures, heure de début du couvre-feu, s’il présente un papier d’identité.

Dès que le couvre-feu commence, et jusqu’à six heures du matin, il suffit de présenter un justificatif de déplacement professionnel ou une attestation de déplacement dérogatoire.

Les Français peuvent-ils aller en Italie?

Du côté italien, la situation est toute autre. Pour endiguer l’épidémie, tout déplacement international, côtés français et italien, est de toute façon déconseillé.

Les Italiens peuvent rentrer en Italie, mais les Français doivent justifier d’une raison valable pour passer le poste frontière Saint-Ludovic et celui du pont Saint-Louis.

Hier, en une heure, plusieurs Azuréens qui voulaient acheter des cigarettes ont dû faire demi-tour, dépités.

Et si je dois quand même aller en Italie?

Les personnes qui veulent malgré tout se rendre en Italie doivent remplir une auto-déclaration justificative.

Les militaires et les gendarmes italiens qui gardent la frontière peuvent également demander un test négatif de moins de 48 heures, sous peine d’obliger à une quatorzaine. Mais les travailleurs frontaliers, certains étudiants et les courts séjours ne sont pas concernés (plus de détails sur le site France Diplomatie).