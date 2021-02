A Cannes, ce sauna libertin brave tous les interdits...

On lui dit bonjour, mais pas le temps d’expliquer notre requête : "Cet après-midi on est complet!".

On tente alors de lui proposer un reportage sur son sauna, mais le refus est encore plus vif : "Ça ne m’intéresse pas! J’ai plein de demandes de journalistes, Sept à huit de TF1 m’a proposé une émission, ça ne m’intéresse pas. Voilà!".

Cet échange-là s’arrête là...

Fallait-il montrer davantage patte blanche pour pénétrer dans ce lieu prisé des libertins ? Quoi qu’il en soit, les petites affaires de ce commerce se négocient à l’abri des regards curieux et indiscrets, et semblent prospérer, même sous le règne des "gestes barrières".

D'autant plus que classés X (forcément !) dans la même catégorie que les piscines ou salles de sport, ces saunas d’un genre particulier ne sont plus autorisés, et transgressent donc plus d'un interdit.

Mais leurs ébats cachés font néanmoins débat. Et L’Aquadisiac, "seul et unique sauna mixte et libertin à Cannes", provoque d'ailleurs des remous qui éclaboussent déjà au delà- du jacuzzi et du hammam à 14 places où l’on déambule, du sauna norvégien où l’on peut dériver, voire du glory hole, de la Croix de Saint-André et autres coins câlins où "les plus téméraires peuvent s’aventurer", selon le site de l’établissement privé.

"Inconvenant et dangereux"

Pour cet enseignant-formateur qui souhaite rester anonyme, l’annonce d’un après-midi Baizobar ce samedi de 12 à 18h, avec un visuel pour le moins explicite diffusé sur les réseaux sociaux, est la goutte qui fait déborder le verre. Et lui hérisse le poil, paradoxalement.

"Je ne suis pas pudibond ni liberticide, mais je suis ulcéré de voir que ces clubs peuvent continuer d’ouvrir alors que les restaurants et théâtres sont fermés, s’insurge-t-il au nom d’une certaine opinion, publique et pudique. S’il me semble qu’il y a bien un endroit où l’on ne peut pas respecter les gestes barrières, c’est bien là ! Alors nous sommes plusieurs à penser que ce genre d’évènements, c’est inconvenant et dangereux !"

On l’aura compris, celui-là ne sera pas de la partie fine.

Mais le site de l’aquadisiac mentionne encore que "les règles d’hygiène sont scrupuleusement respectées", sans préciser s’il faut tomber le masque, en même temps que le pantalon pour aller deviser parmi les bulles et courants chauds.

Alors certes, le couvre-feu tempère les ardeurs, passé 18h. Et il n’y est plus question de soirée "pyjama chic et choc". Mais l’établissement promet déjà une belle Saint-Valentin samedi prochain.

Quel que soit le sein auquel chacun veut se vouer…