800 personnes conviées à un débat avec Tariq Ramadan à Carros: la polémique enfle contre le prédicateur accusé de viols

L’invitation a été envoyée à 800 personnes. Par SMS. D’abord à des membres de la communauté musulmane. Puis sur les réseaux sociaux. Un dîner littéraire avec Tariq Ramadan. "Les places sont très limitées, donc je vous conseille de réserver au plus vite". 96 convives seulement seront retenus pour une rencontre avec le prédicateur musulman, "le professeur", vend l’organisatrice de l’événement. Un "Professeur", aux diplômes contestés par de nombreux observateurs, qui commentera deux ouvrages: Le Prophète de Khalil Gibran et Le Prince de Machiavel.

"Nous donnons la parole à l’intellectuel"

Le débat aura lieu le 21 janvier dans un lieu qui "sera communiqué ultérieurement", indique le carton 2.0. En fait, selon nos informations, dans une salle privée à Carros. Si le mystère est entretenu, c’est parce que la venue de Tariq Ramadan dans le département avait fait polémique il y a 6 ans. Tribunal administratif, attaques de l’extrême droite, joutes, coup de com’: le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, dérangeait.... Il a depuis été mis en examen, en 2020, pour le viol présumé de cinq femmes.

"Nous invitons l’auteur et l’intellectuel. Nous ne parlerons pas de religion, ni de ses affaires privées", défend d’emblée Amira Zaiter, une Niçoise, qui organise "seule et sans aucune association" des rencontres culturelles depuis le mois d’octobre. Elle devance la polémi que: "Nous venons chercher son savoir, son expérience, c’est tout". Elle refuse la polémique, les accusations de prosélytisme et de communautarisme: elle a invité il y a deux mois Latifa Chay, une femme politique moderne qui a écrit Sois une femme ma fille. Seule compte la compétence littéraire ».

"Tariq Ramadan n’a pas été jugé, renchérit la journaliste niçoise Feïza Ben Mohamed. Proche de Tariq Ramadan – elle a d’ailleurs organisé sur ses réseaux cette semaine une visio conférence avec lui sur l’affaire Gims –, défend un homme « présumé innocent: combien de personnalités de journalistes, d’animateurs télé, ont le droit à l’antenne quand ils sont accusés de faits similaires; Il faut s’interroger sur le traitement médiatique réservé à Tariq Ramadan"

"Inadmissible"

S’interroger c’est ce que fait le collectif des droits des femmes alors que "anonymement, dans la communauté musulmane, des voix s’élèvent contre l’événement: « C’est scandaleux, on ne peut pas accepter ça, mais Tariq Ramadan a un fan-club puissant chez nous".

"Il est très dérangeant qu’on donne la parole à Tariq Ramadan. S’il s’agit de commenter Le Prince de Machiavel, je connais des dizaines de personnes qui le feraient brillamment" tranche Marine Vengeon, du collectif et cofondatrice d’Uni.e.s Nice. "C’est dommageable et inadmissible d’accorder la parole à un homme, accusé d’avoir violé des femmes. Des femmes, qui non seulement sont victimes d’agressions sexuelles mais dont la parole de victime est bafouée. C’est du bashing. C’est exactement comme nommer à l’Intérieur, un ministre accusé de violences sexuelles."