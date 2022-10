7 conseils pour préparer Parcoursup sans stress

"L’orientation? C’est quelque chose qui se prépare bien avant la terminale", s’exclame Bruno Magliulo qui n’hésite pas à qualifier la préparation à Parcoursup de "course de fond".

Habitué aux conférences sur le sujet, cet expert en orientation est invité dans de nombreux lycées, que ce soit par des chefs d’établissement ou des associations de parents d’élèves, pour expliquer comment se préparer.

Car malgré des critères d’admission supposés égalitaires, la plate-forme n’est pas toujours source de satisfaction pour ceux qui y postulent. Pour parer au mieux, Bruno Magliulo décrypte les bons réflexes à mettre en place.

1# Prendre le temps de se connaître

"Il n’y a pas que le scolaire dans Parcoursup!", s’exclame l’ancien inspecteur de l’Education nationale. Ne pas hésiter, donc, à cultiver ses "soft skills", des compétences douces comme l’autonomie, un bon relationnel…

S’y prendre à l’avance, en allant dans les salons ou les portes ouvertes des écoles susceptibles de nous intéresser. "Si je commence à y aller dès la classe de première, j’augmente le temps de réflexion sur mon parcours, mes choix", souligne Bruno Magliulo.

Si dans les pré-requis, il faut faire un stage professionnel, mieux vaut ne pas attendre janvier de l’année de terminale pour le découvrir. "Si je découvre qu’il faut deux langues, c’est pareil, poursuit l’expert. Je peux faire un stage de langue…"

Pour ceux qui souhaitent s’engager, font preuve d’altruisme, devenir bénévole peut être apprécié. Distribuer des repas avec les Restos du cœur, s’inscrire à des cours d’éloquence pour cultiver la prise de parole… "Vous convoitez une inscription à l’école militaire de Saint-Cyr? Devenez pompier volontaire", conseille encore Bruno Magliulo.

2# Regarder les pré-requis des formations qui nous intéressent

"Je conseille aux candidats de préparer leurs voeux en amont."

Près de 20 000 formations sont proposées, avec leurs pré-requis. "Il est essentiel de bien les regarder pour avoir des chances de réussite", poursuit Bruno Magliulo.

La liste de compétences et de qualités par formation circule sur les sites des établissements, dans les forums. “Il faut les connaître si le candidat veut accéder à la formation et durer."

Si je concentre toutes mes candidatures sur des formations inaccessibles pour moi, je n’aurai rien", Bruno Magliulo, auteur de "Parcoursup sans stress"

La question à se poser, c’est est-ce que je ressemble à cette liste? "Beaucoup de familles ne sont pas raisonnables dans leurs candidatures", constate Bruno Magliulo.

"Si je concentre toutes mes candidatures sur des formations inaccessibles pour moi, je n’aurai rien", constate Bruno Magliulo.

Ne pas hésiter à aller à la pêche aux informations ou à s’appuyer sur des CIO, des conseillers d’orientation. "Il y a quand même eu de grands efforts de l’Education nationale pour aider les élèves à se repérer."

3# Bien comprendre comment fonctionne Parcoursup

Parcoursup est un système qui permet aux candidats d'effectuer des choix parmi plusieurs filières.

"Le principe est que l’on propose aux candidats de faire jusqu’à dix vœux, explique Bruno Magliulo. Dans ces vœux, il y en a certains que l’on désire plus que d’autres. Quand les réponses arrivent, vous en obtenez autant que vos candidatures. Les élèves utilisent largement les dix voeux."

Les filières proposées peuvent être sélectives ou non sélectives.

Les établissements font trois listes : "une liste de ceux à qui on dit oui, une liste d’attente “en attente d’une place” et une liste de gens à qui on dit non pour les filières sélectives. Mais cette dernière liste n’a pas lieu d’être dans les filières non sélectives."

4# Ne pas limiter ses choix qu’aux filières sélectives

"Mettez au moins une ou deux formations non sélectives qui vous intéressent également, suggère Bruno Magliulo. Pour désangoisser les gens, je leur dis faites une liste large… On peut aller même jusqu’à 20 voeux : 10 en parcours classique et 10 en apprentissage."

Une réforme a également instauré deux phases pendant Parcoursup. Ceux qui n’ont pas eu de réponse favorable lors de la première phase peuvent également refaire des voeux en fonction des places qui restent lors de la deuxième phase.

5# Prendre en compte les listes d’attente et les quotas dans les résultats

Si on est en liste d’attente dans plusieurs filières, pas de panique. On peut être loin dans la liste et cependant être admis à la fin du processus car des places se libèrent au fur et à mesure que les candidats acceptent leur choix.

Être sur liste d’attente peut parfois durer très longtemps, parfois jusqu’à la mi-septembre.

Les configurations sont multiples.

On peut ainsi avoir une réponse "oui" pour une filière qui ne nous intéresse pas du tout et si on la refuse, on n’a plus rien.

Certains se retrouvent également sans affectation.

En général, les élèves qui ont un bon dossier reçoivent souvent plusieurs réponses "oui".

Il faut aussi savoir que certaines formations ont un quota. Par exemple, un quota de places réservées à des bacs pros, un quota d’élèves titulaires de bourses… etc…

Un élève meilleur qu’un autre peut recevoir une réponse négative car le nombre de places a été limité par les quotas. Ce n’est pas une question de compétences.

Plusieurs critères sont pris en compte : le lycée d’origine ou encore la qualité de la lettre de motivation.

6# Calmer ses angoisses de parents

"Pendant quelques années, on a vu les parents retirer leurs enfants des bons établissements pour les rendre tête de classe ailleurs, se souvient Bruno Magliulo. Le stress est plus grand dans les grands lycées."

Car oui, on joue gros dans cette phase, on prépare les 50 ans qui vont suivre. "C’est normal que tous les jeunes et leurs parents soient nerveux", remarque Bruno Magliulo.

Vous avez tous des rêves. Ne négligez pas cet aspect car c’est un moteur de réussite", Bruno Magliulo, auteur de "Parcoursup sans stress"

L’expert ajoute : "Quand je fais des conférences, je leur dis vous avez tous des rêves : telle grande école au top. Ne négligez pas cet aspect car c’est un moteur de réussite mais si vous constatez en regardant les prérequis que ce n’est pas pour vous, laissez tomber."

Comme ces étudiants qui veulent s’inscrire en médecine sans jamais avoir étudié les sciences. "Rebondir n’est pas un échec", ajoute l’expert.

"Parfois, les parents sont trop présents mais il ne faut pas oublier que c’est l’avenir de l’enfant qui se joue", poursuit Bruno Magliulo. Quand les parents sont démissionnaires, qu’ils n’ont pas eux-mêmes de bons rapports avec l’école, l’expert préfère s’adresser directement aux élèves.

Une stratégie qui avait été corroborée par le CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers), commissionné par le ministère de l’Education nationale pour réaliser une étude sur le stress occasionné par Parcoursup sur les élèves.

Dans un article publié sur le site, Emmanuelle Vignoli, à la tête du projet, écrivait : "Pour les lycéens, parler de Parcoursup, de l’orientation, des émotions qui y sont associées, avec leurs parents, leurs amis et amies proches, ou les acteurs jouant un rôle important dans l’orientation (enseignants et enseignantes, psychologues de l’éducation nationale…), peut procurer des bienfaits psychologiques.

[...] Les bonnes décisions d’orientation au sein de Parcoursup ne sont donc pas seulement fondées sur des calculs supposés rationnels mais également sur la possibilité d’en débattre sereinement avec des personnes de confiance."

7# Rien n’est irréversible

Pensez également que rien n’est irréversible. "On peut commencer un parcours dans une filière puis se rendre compte qu’on est intéressé par une école plus tard, école que l’on peut intégrer à travers des concours post-bac."

Quelles connaissances a-t-on amassées? Il sera toujours possible de les approfondir après.

"Dans l’enseignement supérieur, on peut toujours se réorienter", rassure Bruno Magliulo.