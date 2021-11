6 manières de réduire son empreinte carbone au quotidien (et les applis pour y arriver)

Alors que la COP26 sur les changements climatiques se tiendra à Glasgow jusqu'au 12 novembre prochain, comment pouvons-nous agir dans notre quotidien pour réduire notre empreinte carbone? Selon le simulateur de l’Ademe, un Français produit 11 tonnes de CO2 par an. Pour répondre aux objectifs fixés par les accords de Paris, d’ici à 2100, chaque habitant devrait produire 1,6 à 2,8 tonnes par an. Une baisse notoire difficile à réaliser. Mais de bonnes pratiques peuvent être mises en oeuvre au quotidien. On les a passées à la loupe.