5e vague, 3e dose, rappel annuel... Ce qu'il faut retenir de l'intervention du président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy

La petite musique de la cinquième vague se fait de plus en plus insistante ces dernières semaines et lorsque le Professeur Delfraissy prend la parole, en général, c'est pour annoncer de mauvaises nouvelles sur le plan épidémique.

Ce fut donc le cas, ce mercredi matin sur France Inter où le président du Conseil Scientifique était invité. Pour lui, la "cinquième vague est là, probablement depuis octobre". Et les prévisions de ce médecin ne sont guère optimistes. Toutefois, il existe des mesures "individuelles" qui permettent de freiner la dynamique, selon lui.

Une cinquième vague peut être freinée par les gestes barrières, le télétravail et la vaccination

Pour Jean-François Delfraissy, les prochaines semaines pourraient être délicates. Il prévoit entre 1.000 et 1.400 hospitalisations par jour, "début décembre". Alors la question principale est de savoir si les hôpitaux seront en mesure de faire face, la condition sine qua non à des mesures plus restrictives. Selon lui, le système de soins a "probablement la capacité" de faire face à la cinquième vague de Covid-19 qui touche la France. A une condition: que "tous les outils" comme la vaccination et les gestes barrières sont utilisés au maximum, a déclaré mercredi le président du Conseil scientifique.

D'une manière générale, "on va peut-être pouvoir passer cette cinquième vague, si on utilise tous les outils de la boîte à outils", a-t-il martelé. "On ne pourra limiter les effets de cette cinquième vague que (...) si on vaccine les personnes non vaccinées, si on reprend les mesures individuelles, si je porte le masque, ce n'est pas par hasard. Il faut remettre le masque. Et pour les mesures plus globales, on va tout faire pour éviter des mesures trop strictes, mais il faut que le pass sanitaire soit utilisé pleinement", a précisé Jean-François Delfraissy qui mise également sur davantage de télétravail.

Mais il s'agit d'"une décision politique qu'on pourrait probablement optimiser dans cette phase. Pour faire face à la cinquième vague". "Nous avons les outils, nous devrions pouvoir limiter l’impact de cette cinquième vague, mais ça va être difficile avec un système hospitalier qui est fatigué", a-t-il répété.

La question de la troisième dose

Évidemment, la question qui se pose est celle d'une cinquième vague tandis que plus de 75% de la population est entièrement vaccinée. "Ce n'est pas un échec du vaccin, assure pourtant Jean-François Delfraissy. Qu'est-ce qu'on a appris de ce vaccin ? D'abord, c'est extraordinaire qu'on ait eu ce vaccin aussi vite. Deuxièmement, ces vaccins protègent de façon très forte contre la survenue de formes sévères et de formes graves".

Ces vaccins protègent finalement assez peu ou mal contre l'infection et la transmission

Alors comment l'expliquer ? Tout simplement en analysant les données disponibles. "Les vaccins perdent une partie de leur efficacité après cinq à six mois (...) D'où l'intérêt d'une dose de rappel. Et puis, le deuxième point est qu’on s'est aperçu que ces vaccins protégeaient finalement assez peu ou mal contre l'infection et la transmission. Alors je sais que c'est difficile à comprendre pour le public parce que d'habitude un vaccin protège contre la transmission", a-t-il dit.

Le Pr Jean-François Delfraissy a ajouté qu'à ses yeux, "on sera amenés très probablement à aller vers une troisième dose" de vaccin "en population générale", au-delà des plus fragiles. "Il n'y a pas d’urgence pour (la ) population plus jeune, car elle a été vaccinée plus tard" a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'exprimait "à titre personnel" sur ce sujet. La dose de rappel sera ouverte en décembre aux plus de 50 ans.

Vers un rappel annuel?

Mais au-delà d'une troisième dose, devra-t-on aller vers un rappel annuel ? "C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre", dit Jean-François Delfraissy. "Il n'est pas exclu qu'on aboutisse à la construction d'un vaccin régulier, tous les ans par exemple", précise le scientifique. À l'image de ce que l'on connaît pour le vaccin anti-grippe.

Selon les chiffres publiés mardi soir par Santé publique France, l'épidémie de coronavirus a fait 118.271 morts en France depuis son apparition. La cinquième vague se reflète déjà dans les indicateurs: sur les sept derniers jours, 2.574 patients ont été hospitalisés, dont 585 admis en soins critiques et environ 11.000 cas de Covid-19 en moyenne par jour.