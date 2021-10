3 questions pour tout comprendre au graphène, "matériau miracle" qui alimente le complotisme antivaccin

Ultra-résistant, ultra-stable et ultra-conducteur, le graphène promet de révolutionner l'industrie aérospatiale, énergétique et médicale. Mais en raison de sa nouveauté et de ses immenses potentialités, ce nanomatériau fait aussi l'objet dans le monde d'innombrables messages de désinformation de la part des antivaccins.