26 avril? 12 mai? Quand retrouverons-nous une vie (presque) normale?

Siroter un café au comptoir, se désaltérer d’une bière en terrasse (mais avec modération), assister à un concert live en plein air... Toutes ces joies simples qui font pourtant le sel du quotidien et dont nous sommes privés depuis des mois, vous en rêvez ? Quand seront-elles à nouveau permises ? S’ils n’ont pas de boule de cristal et ne sont détenteurs d’aucune information officielle, un faisceau d’indices laisse cependant aux professionnels du tourisme des raisons d’espérer.

2/3 de vaccinés d’ici l’été

La campagne de vaccination en cours permettrait d’atteindre les 60 % de vaccinés avant l’été, seuil qui, selon le Conseil scientifique, garantit l’immunité collective.

"D’ici mi-mai, nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de +50 ans. D’ici l’été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans" a indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex.

"On voit le bout du tunnel", &assurait dès la mi-décembre, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy qui situait la fin de l’épidémie "à septembre, à l’automne 2021" quand il y aura « une proportion importante de Français vaccinés".

Redoux du printemps

"Nous savons que l’hiver est la pire saison pour affronter les virus de la grippe ou les virus respiratoires en général" avait résumé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon au début de la saison.

Si le froid ne rend pas le virus plus virulent, la météo agit, elle, sur les comportements, notait le Dr Carole Ichai, cheffe du pôle anesthésie-réanimation urgences du CHU de Nice, interviewée par Nice-Matin en octobre.

Lorsqu’il fait plus froid, les gens se rassemblent dans des lieux clos. Le virus reste en suspension dans les aérosols d’une pièce.

En hiver, nous sommes également plus sujets aux affections saisonnières parce que notre système immunitaire respiratoire est plus sensible.

"Se tenir prêts"

Ils veulent y croire. Depuis plusieurs jours, restaurants, complexes hôteliers, resorts, spas et compagnies aériennes annoncent la réouverture de leurs établissements et lignes aériennes, avec, en ligne de mire, les vacances de printemps (du 10 avril au 10 mai) et les ponts de mai ; qui représentent une part non négligeable du chiffre d’affaires de l’année.

"Un peu d’espoir pour la mi-avril !" lance Easyjet, qui invite ses clients à réserver dès maintenant des billets vers l’Europe "pour les vacances de Pâques et les ponts de mai".

L’hôtel spa golf resort 5 étoiles Terre Blanche, situé à Tourrettes dans le Var, promet un "printemps gastronomique, à compter du 12 mai".

L’établissement a souhaité "lancer un message positif et se projeter. C’est dans deux mois, les beaux jours arrivent, la vaccination se poursuit, une vie plus normale devrait être envisageable. On est prêts" détaille un porte-parole.

Le nouveau protocole sanitaire à l’étude

"Les professionnels s’organisent pour rouvrir dans de bonnes conditions, résume François de Canson, président du Comité régional du tourisme. Une délégation a échangé avec le Premier ministre Jean Castex et Alain Griset, ministre délégué aux PME/TPE, vendredi. Ils ont été reçus ce mardi par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme".

Lors de ces deux réunions, aucune date de réouverture n’a été arrêtée. Les représentants de la restauration et de l’hôtellerie ont néanmoins été invités à développer une série de propositions "pour organiser au mieux la reprise, avec un protocole sanitaire bien établi" rapporte François de Canson.

"Les villes thermales prennent déjà leurs dispositions pour rouvrir au 26 avril, détaille le président du CRT. Elles avancent le fait qu’elles accueillent des personnes souvent âgées, qui auront été vaccinées à cette date et qu’elles apportent du bien-être à celles qui souffrent".