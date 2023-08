18 heures en mer pour faire trois petits ronds: la sortie polémique d'un des plus gros yachts au monde au large de la Côte d'Azur

Trois petits tours et puis s'en vont... Voilà comment résumer la récente sortie de l'Octopus ce mardi au large de la Côte d'Azur.

Au mouillage depuis des semaines au large Antibes, l'un des plus gros yachts au monde – il mesure 128 mètres de long – s'est permis une petite sortie aux airs de footing dominical. Quelques ronds effectués hors des eaux territoriales avant un retour à son point de départ.

Salut a toustes! Hier on nous a envoyé un truc sur le yacht qui a appartenu au co-fondateur de microsoft : Paul Alen

Une petite sortie à la journée sur un gros yacht, a votre avis ça fait combien de CO2 ? https://t.co/GKouHqB9DS — Yacht CO₂ tracker (@YachtCO2tracker) August 16, 2023

Dans quel but? Impossible de le savoir. Mais chacun de ses mouvements est suivi de près par le collectif de militants Yacht Co2 Tracker qui, comme l'indique leur nom, traque les déplacement de ces beaux bébés et calcule notamment leur consommation de carburant et les émissions de CO2.

L'empreinte carbone de 2 personnes en France grillée en 18 heures

D'après les données AIS (soit le système d'identification automatique), les militants écologistes ont pu établir que la petite sortie de ce mercredi représentait 20,9 tonnes de CO2. "Heureusement qu'il est resté à petite vitesse", ajoutent-ils avec une certaine ironie.

"20,9 tonnes en 18 heures de sortie, c'est l'empreinte carbone de 2 personnes en France pendant un an". Mais aussi "8.000 litres de diesel, soit 200 pleins d'essence, en 18 heures".

Près de 4.000 tonnes de CO2 en quelques mois seulement

Ce n'est pas la première fois que l'Octopus, propriété du milliardaire américain Paul Allen jusqu'à sa mort en 2018, fait parler de lui. Et pas seulement pour ses trois pistes d'atterrissage pour hélicoptères, son sous-marin de poche ou sa piscine.

Ses passages au large de la Côte d'Azur sont récurrents et l'un des derniers remontaient au festival de Cannes. Où, déjà, il avait été épinglé par ce même collectif.

"Entre le 5 septembre 2022 et le 17 mai 2023, le yacht Octopus aurait produit environ 4.730,3 tonnes de CO2 en consommant 1.819.363,4 litres de carburant (...) Si le propriétaire compte faire pipi sous la douche pour compenser cette empreinte carbone, ça lui prendra 6.395.676 ans."