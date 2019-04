152.000 interpellations, migrants ballottés à la frontière italienne, défis à venir... Associations et autorités pointent l'échec de l'Europe

Mme de Botton voit en revanche une nouvelle population remonter à Vintimille: "Des personnes arrivées depuis deux-trois ans en Italie mais dont le titre de séjour temporaire n'est pas renouvelé. Elles sont obligées de partir d'Italie car elles ne savent pas quoi faire d'autre et sont déboussolées".

Depuis 2017, à quatre reprises, le tribunal administratif de Nice a condamné le renvoi expéditif par la France de demandeurs d'asile érythréens, soudanais ou égyptiens, sur la base de formulaires parfois pré-cochés, non traduits et sans examen individuel, ni prise en charge prévue en Italie.

"Nous mettons un soin particulier à respecter le droit", assurait pourtant début 2018 le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc.

"Depuis le début, l'Europe ne prend pas la mesure de la situation et laisse les Etats se débrouiller", reproche le maire de la petite commune frontalière de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) André Ipert, qui avait proposé au maire de Vintimille que "les deux pays, la France et l'Italie, sous l'égide de l'Europe, construisent une sorte de plateforme pour accueillir et orienter les gens, et aussi les débouter".

"Mais ça en est resté là", regrette cet élu dont l'approche contraste avec la vision sécuritaire de la droite locale, hantée par la peur de voir des migrants se fixer dans le département comme à Calais.

L'Union européenne se défend en rappelant qu'elle a fait des "avancées énormes" sur la question des frontières en deux ans et proposé une refonte complète du système d'asile, mais qu'elle n'a pas compétence sur la frontière franco-italienne, "gérée par un accord bilatéral", souligne une porte-parole de la Commission.

"C'est quand même un problème européen. Il n'y a pas d'accord pour l'avenir et je crains qu'on n'aille vers une Europe forteresse", estime Martine Landry, déléguée d'Amnesty International et de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé). "Il avait été proposé que chaque pays prenne un pourcentage mais les pays d'Europe de l'Est ont refusé catégoriquement et on est mal placé pour leur donner des leçons!", ajoute-t-elle.