"Sans compter les JO de Paris, il manque 20.000 agents de sécurité en France", alerte ce spécialiste

Quelle est la plus grande évolution du secteur de la sécurité privée ces dernières années?

Il y en a eu beaucoup. Notre secteur n’a pas échappé aux différentes crises, qu’elles soient financières ou sanitaires. Ce sont les attentats qui ont transformé le monde de la sécurité. Auparavant, nous étions là pour veiller à la sécurité des personnes et des biens entre vols et autres actes de malveillance. Je n’aurai jamais imaginé avant cela de participer à des simulations d’attaques terroristes avec la BRI par exemple! Nous avons dû nous adapter.

Comme tant d’autres secteurs, vous souffrez d’un manque d’effectifs depuis la pandémie.

Des agents ont changé de voie, oui. La question de la rémunération a son importance. On sent une prise de conscience des pouvoirs publics malgré tout avec la réévaluation des salaires à hauteur de 7,5% en 2023. Mais il est vrai qu’aujourd’hui un agent de sécurité perçoit un seul salaire pour trois casquettes: il doit assurer sa mission première, tout en renseignant le public et en l’accueillant.

Combien de professionnels manquent à l’appel?

Il manque à peu près 20.000 agents pour pouvoir assurer toutes les prestations demandées. Il faut ajouter à cette somme 20.000 ou encore 30.000 agents supplémentaires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pensez-vous que cet événement, avec la campagne de recrutement massive, puisse susciter des vocations?

Dans le cadre de cette campagne, la formation de cinq semaines est réduite à trois… Non, franchement, je ne pense pas que cela aura un impact sur le fond.

Il faut donc travailler sur la revalorisation au sens large?

La reconnaissance est primordiale. Le contexte est complexe car d’un côté les clients sont de plus en plus exigeants et ont des budgets à tenir. Pour fidéliser nos agents, au-delà d’événements de team building, on les challenge. Ils obtiennent une prime de 200 euros en bons cadeaux lorsqu’ils nous mettent en relation avec des candidats et que le contrat est signé. On ne peut pas en vouloir aux gens d’aller au plus offrant. Mais notre politique est basée sur l’attention humaine.

Travaillez-vous l’image de l’agent de sécurité également?

On est en train de revoir, à notre niveau, cette vision. Lorsque le cadre s’y prête, on fait en sorte de troquer le costume noir, chemise blanche contre des tenues plus faciles. Pantalon chino, petit polo et baskets Stan Smith par exemple.

Les demandes des clients ont-elles changé?

L’exigence est forte, toujours. Le niveau d’anglais revient de plus en plus souvent il est vrai. Dernièrement avec les émeutes, nos clients ont pris peur et nous ont demandé de doubler, voire tripler les effectifs en place. Une fois de plus je regrette que les agents soient les grands oubliés de cette période: dans une publication, le ministre de l’Intérieur a félicité les forces de l’ordre, de secours, en ne citant pas une seule fois notre profession. Alors que nous sommes indispensables.

