"On essaye de changer l’image des chasseurs": le président de la fédération de chasse des Alpes-Maritimes annonce les nouveautés de la saison à quelques jours de l’ouverture

Ce dimanche c’est l’ouverture de la chasse dans les Alpes-Maritimes. Les licenciés de la fédération du département pourront reprendre leur activité dès 7 heures. Le loisir des quelque 6.800 Azuréens détenteurs du permis de chasse est pointé du doigt. Accidents, pollution, maltraitance animale... Le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, Jean-Pierre Caujolle, défend cette passion et "essaye de changer l’image des chasseurs".

Y a-t-il des changements à noter pour la saison qui commence?

On va équiper les sociétés de chasse de fosses pour récupérer les abats des animaux et on va faire des campagnes de ramassages des cartouches et des ordures sur les chemins. Ce sont des projets subventionnés par la Région. On va également remettre des miradors en zone périurbaine pour réduire un maximum les balles perdues et les ricochets.

Entre risques d’incendies et faune en souffrance, la sécheresse de ces derniers mois va-t-elle avoir un impact sur la chasse?

Pour le moment tous les voyants sont au vert. Il fait très chaud et paradoxalement il y a plein d’orages, donc de l’eau qui arrive. La sécheresse est arrivée tard. Tous les bébés sont nés. Ils ont pu se nourrir normalement lors des trois premiers mois critiques. La reproduction va être bonne, donc pas de soucis de ce côté. Maintenant il faut qu’on devienne encore plus performant. Nous sommes, en quelque sorte, des jardiniers de la faune sauvage. S’il y a moins d’animaux il faut s’adapter, en prélever moins.

Le plan chasse du gouvernement prévoyait la mise en place d’une application numérique pour sécuriser les promeneurs et une contravention pour les chasseurs sous l’emprise d’alcool pour cette saison. Il n’est pas encore au point. C’est un soulagement ou un regret?

Pour l’alcool, normalement un arrêté est prêt ou quasi prêt. Quant à l’application destinée à géolocaliser les chasseurs (1), c’est inutile car si c’est un chasseur individuel, il n’y a aucun problème. Ce sont les battues qu’il serait intéressant de géolocaliser, mais selon les cas cela semble très difficile à faire techniquement.

La chasse attire-t-elle toujours?

Depuis 4-5 ans ça repart en nombre de permis. On accuse même des retards de 6-7 mois pour faire passer le permis. On connaît une légère baisse de 1% de licenciés par an mais qui devrait se résorber. Le problème que l’on rencontre c’est l’accès aux territoires de chasse. Près de 50% des gens qui passent le permis n’ont aucun lien avec le monde rural. Ce sont des citadins qu’il faut faire accepter dans les sociétés de chasse. Certains licenciés restent sur le carreau. C’est particulièrement compliqué dans les zones de montagne. On essaye de les convaincre d’être plus sympas.

Une partie de l’opinion publique a pris la chasse en grippe. Comprenez-vous cette opposition?

Le problème ce sont les intégristes. La majorité des gens que je croise dans la nature, ce sont des amoureux de la nature et ils connaissent le rôle des chasseurs. On a l’impression que tout le monde hait les chasseurs. Mais quand je parle avec le comité olympique, les fédérations de randonnée, d’équitation, on ne me lynche pas. Qu’il y ait des gens que ça dérange de tuer un animal je le comprends.

À quoi ressemble ce "nouveau chasseur"?

On a de plus en plus de gens complètement externes à la ruralité qui viennent, attirés par la convivialité. Tous les nouveaux chasseurs sont formatés sécurité. On les éduque dans le sens de la gestion de la nature, de la faune sauvage. On a une majorité de gens qui savent qu’il faut faire attention au nombre de prélèvements. On sent qu’il y a une modification dans la mentalité. On axe sur "il faut savoir partager la nature".