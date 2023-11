"Libérons-nous du mâle!: ce qu’il faut retenir de la manifestation niçoise contre les violences faites aux femmes

Entre 300 et 400 personnes ont répondu, ce samedi, à l’appel du collectif "Droits des femmes 06". En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une manifestation était organisée à Nice pour dénoncer toutes les atteintes sexuelles ou sexistes dont les femmes sont encore trop régulièrement les victimes.

"Cela devait être la grande cause de ce quinquennat mais ça ne l’a pas été", déplore Justine Goin de "Nous Toutes 06" qui réclame qu’enfin soit alloué un vrai budget, "a minima 2,6 milliards d’euros", pour endiguer ce fléau. Car aujourd’hui encore la parole des victimes est "mise en doute" et "les lenteurs de la justice sont une autre forme de violence faites aux femmes", souligne Svetlana Tiran, fondatrice et présidente de "Reconnaissance à Temps".

Des femmes et des hommes

Pour faire bouger une société qui reste très patriarcale, le cortège s’est mis en marche vers 15 heures depuis la place de la Libération pour rejoindre la place Masséna où symboliquement les militants se sont couchés au sol à l’appel des noms de victimes de féminicides. Depuis 2017, 844 femmes ont ainsi perdu la vie, laissant derrière elles plus de 1.000 orphelins. Dans la quasi-totalité des cas (97,3%) leur agresseur est un homme.

Les Festives, deux fois par an, les 8 mars et 25 novembre, lutte contre les violences faites aux femmes de manière ludique, artistique et poétique. Frantz Bouton / Nice Matin.

Des hommes, il y en avait aussi dans ce cortège contre les violences faites aux femmes. A l’image de Alberto qui a "presque 80 ans" estime que si "des outils réglementaires et législatifs" ont vu le jour en revanche " les mentalités n’ont pas encore suffisamment évolué". Ou encore Camille, jeune étudiant en Sciences politiques à Menton, qui brandit cette pancarte sur laquelle il est inscrit "Libérons-nous du mâle!"

Un festival, des Festives

Faire évoluer les consciences et abolir les stéréotypes machistes c’est également tout l’enjeu du festival "Festives" qui se tenait ce samedi à deux pas du parcours de la manifestation, rue Trachel. Dans les locaux de La Trésorerie, de Trait d’Union et de la Ruche, un collectif d’associations et d’artistes propose, deux fois par an, d’aborder la problématique des violences faites aux femmes de manière "plus ludique et festive". Au travers par exemple d’ateliers de confection de "pisse-debout", d’écriture de slogans féministes, de performances poétiques ou encore de séances ciné-débat.

"Parce que pour faire passer un message, les représentations c’est important et c’est bien aussi de présenter plusieurs récits différents", explique la chargée de mission au CIDFF06. En espérant qu’ils soient enfin entendus de tous...