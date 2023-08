"Le patron voulait me mettre un coup de barre de fer": un vacancier victime d'une arnaque dans un camping du Var témoigne

Un an qu’Alain, grand-père de 71 ans, attendait ses vacances avec ses deux petites filles dans le Var. En juin, cet habitant de l’Allier appelle à deux reprises le camping Le provençal, à Saint-Maximin, où il prend ses quartiers depuis plusieurs étés. Bonne nouvelle, il reste encore de la place pour son camping-car, début juillet. Mais arrivé sur place, c’est la douche froide. La piscine de 300m3 est... vide. Et tout autour, c’est le chantier.

À la réception, on lui indique qu’il pourra "peut-être se baigner le 14 juillet". Soit, le lendemain de son départ. Alain demande alors à voir Éric, le nouveau patron de l’établissement, qu’il rejoint sur son rouleau compresseur. "Il m’a répondu qu’on m’avait averti, rapporte-t-il. Ce qui est totalement faux." Une version que nous confirmera une salariée de l’établissement.

"Il n’y avait pas beaucoup de réservations, alors on n’a prévenu personne, justifiera-t-elle, contredisant ainsi les affirmations de son directeur. On savait très bien qu’on était en tort. J’ai fait le casque bleu pendant cette période. J’avais envie de me cacher. D’autres clients aussi se sont plaints." Comme on peut le lire sur plusieurs commentaires laissés sur Google ou Facebook. "Avec la chaleur, on a quand même ouvert la piscine aux enfants au fur et à mesure qu’elle se remplissait", ajoute notre interlocutrice.

De (mauvaise) surprise en surprise

Le propriétaire explique les retards des travaux à cause des nombreux orages du mois de mai et juin. Photo DR.

Alain se voit malgré tout proposer un remboursement de son acompte s’il choisit de quitter les lieux. "Et après, je vais où?", s’agace-t-il, ne se voyant pas trouver un plan B à 24 heures de recevoir Élona (8 ans) et Anouk (12 ans), "habituées à passer leur temps dans la piscine". "D’autant plus quand il fait 35 degrés", ajoute ce retraité.

En faisant le tour du propriétaire, le vacancier remarque un bidon de chlore abandonné, ne trouve "pas d’eau froide dans les sanitaires" et surtout, il tombe sur les travaux d’aménagement de la fosse septique pour les w.-c. chimiques, dont la trappe est restée ouverte. Nouvelle réclamation auprès du directeur, qualifié de "particulier" et de "pas toujours cool" en interne. "Si un enfant tombe dedans, il peut se noyer et se tuer", fait remarquer le fidèle client, qui n’a d’ailleurs observé aucune affiche de permis de construire.

C’est à ce moment que le ton monte entre les deux hommes. "En guise de réponse, il m’a demandé si je voulais un coup de barre de fer", rapporte Alain, "outré". Ne voulant pas que ses vacances virent davantage au cauchemar, ce dernier ne réplique pas et compose avec ses mésaventures. "Pour se rafraîchir un peu, nous sommes allées à la superbe piscine de Brignoles, raconte l’ex-gérant d’un hôtel. Ça nous a coûté 30 euros."

Des clients compliqués?

Ici, la fosse septique pour les W.-C. chimiques des camping-cars en cours d’installation. Photo DR.

Pour Alain, le séjour se termine un jour plus tôt que prévu mais passe à la caisse régler la totalité de sa semaine "pour ne pas être en fraude", sans demander de geste commercial. Avec l’idée de "contester après". Ce qu’il a fait en demandant le remboursement intégral de son séjour et un dédommagement de 2.500 euros "pour le stress occasionné", via un accusé de réception. En réponse, une fin de non-recevoir.

Contacté, le propriétaire du camping reste droit dans ses tongs. Autour de la fosse septique, il assure avoir mis de la rubalise. "Après, c’est aux parents de faire attention", avance-t-il. Celui-ci explique également le retard des travaux "à cause des orages du printemps": "Les personnes qui devaient poser le liner de la piscine ne sont pas venues en juin. Idem pour les électriciens. Ma pelle mécanique était embourbée. Et pour finir, on a dû remplir l’eau en plusieurs fois à cause du manque de pression. Sinon, les gens ne pouvaient plus se laver. Mais tout est en ordre, maintenant."

Enfin, presque. De son côté, Alain a fait appel à un conciliateur pour régler son différend, plus pour "l’accueil abominable que pour les 234 euros déboursés". Une autre cliente a quant à elle fait appel à la répression des fraudes. "Il y en a qui sont compliqués", souffle Éric, le patron. Puis se marre: "Mais certains clients m’applaudissent!"