Immeubles effondrés à Marseille: "Il y a de l’espoir de retrouver des victimes vivantes", estime le secouriste azuréen Patrick Villardry

Patrick Villardry, pompier maître chien, spécialisé dans la recherche de personnes vivantes sous les décombres, s’exprime sur les spécificités de l’opération de sauvetage des victimes après l’effondrement de trois immeubles rue Rivoli à Marseille dans la nuit de dimanche à lundi.

Président de l’association Ulis (Unité légère d’intervention et de secours), constitué d’une vingtaine de bénévoles et de six chiens, il est intervenu récemment en Turquie après les séismes du mois dé février.

L’effondrement des trois immeubles à Marseille a fragilisé les bâtiments voisins. Dans ce contexte, comment procède-t-on pour porter secours aux victimes?

L’urgence c’est d’évacuer les personnes ensevelies. Il ne faut pas attendre. L’immeuble fragilisé est tombé. Ce n’est pas un quartier où les immeubles étaient constitués de vieilles pierres comme dans le vieux Grasse. La sécurité, elle y est. La procédure c’est d’évaluer ce qui peut tomber ou pas. Il ne faut pas de manipulation avec des véhicules lourds. En premier lieu, on procède à un ratissage. On sécurise les deux premiers murs [de part et d’autre du lieu du sinistre]. Puis on procède avec délicatesse, parcimonie. On enlève pierre par pierre. On met quelqu’un à la tête du godet. On fait aussi une chaîne avec des sauts. A ce moment-là, les chiens peuvent passer. Ils peuvent déterminer où est la personne ensevelie. On leur apprend à chercher les effluves. Nous avons deux odeurs. Une lourde, qui reste, et une légère, qui s’évapore. Le chien va remonter sur la légère et, à 2mètres près, il sait que la victime est là. L’efficacité des drones, des caméras thermiques, des robots, je n’y crois pas. A la rigueur, les drones permettent de voir où on peut passer.

Autre difficulté de cette opération, le feu étouffé mais pas éteint.

Oui, la difficulté c’est le feu dessous. Avec tous ces décombres, c’est difficile d’accéder au point chaud. Il y a aussi les fumées. Mais sous l’action de l’eau, les fumées montent. Si une victime est allongée au sol elle pourra respirer en attendant les secours, si elle n’est pas trop près du point chaud évidemment. La fumée ne gênera pas l’intervention des chiens.

Y a-t-il un espoir de retrouver des personnes vivantes?

Il y a de l’espoir car il y a, parmi les décombres des poutres, des lits, des frigos qui peuvent constituer un lieu de survie. Par ailleurs l’instinct de survie est extraordinaire. Nous avons vu ça en Turquie où nous avons pu sortir des décombres une personne qui n’avait ni bu ni mangé pendant 8 jours. Dans de telles circonstances les battements du cœur et la respiration ralentissent pour permettre de tenir. On est le lundi de Pâques. Je crois aux miracles.