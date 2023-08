"Ce n’est plus acceptable et ce n’est plus tenable": Charles Ange Ginésy alerte Emmanuel Macron sur la situation migratoire

Plus que tendue. La situation serait même devenue "explosive " à la frontière franco-italienne selon les termes de Charles Ange Ginésy. Le président du Département des Alpes-Maritimes a alerté l’Élysée et Matignon dans un courrier en date du 23 août.

Ce n’est pas la première fois que le représentant de la collectivité en appelle à l’État sur ce sujet brûlant. Il y a quatre mois, sur notre plateau de L’Interview à la Une, il demandait "que la France prenne un dispositif d’urgence pour faire face à l’afflux migratoire". En mai, c’est au garde des Sceaux et au ministre de l’Intérieur qu’il a lancé un S.O.S en leur exposant "la saturation des dispositifs de protection de l’enfance du conseil départemental des Alpes-Maritimes" face aux mineurs non accompagnés.

Déjà 4.333 mineurs non accompagnés en 2023

Un discours qu’il renouvelle dans la missive adressée à Emmanuel Macron et Élisabeth Borne. "Le début d’année 2023 a été marqué par une explosion de la prise en charge des mineurs non accompagnés avec une hausse de 40% du nombre de jeunes accueillis au premier trimestre", rappelle le président du Département en reconnaissant "une accalmie au mois de juin". Aujourd’hui, il évoque "un déferlement migratoire en provenance de l’Italie". En termes de chiffres: "Au 18 août, le Département a pris en charge 4.333 mineurs non accompagnés (MNA), contre 4.908 sur la totalité de l’année 2022."

Une situation qui provoque une "embolie" et un "dévoiement" de l’aide sociale à l’enfance selon le président du Conseil départemental qui considère son entité comme "la victime collatérale d’une frontière passoire". "Les services du Département en charge des MNA ne peuvent en faire plus, avec pourtant des moyens humains et financiers engagés colossaux", assure-t-il en évoquant des personnels "épuisés" dans son courrier. La situation actuelle mérite, à ses yeux, d’être prise en charge par le gouvernement et le président de la République, car "ce n’est plus acceptable et ce n’est plus tenable. Les moyens humains mobilisables ne le permettent plus."

Charles Ange Ginésy renouvelle son appel aux pouvoirs régaliens de l’État "qui ne peut plus laisser, après des mois d’alerte, les Alpes-Maritimes livrées à leur sort": "Aujourd’hui je dis stop!"