Une dizaine d'anciens bolides Porsche ont rejoint la Collection du Prince de Monaco pour fêter les 75 ans de la marque

Depuis 2017, la Collection de voitures du Prince organise une exposition temporaire chaque année.

Après Bugatti ou encore Ferrari, c’est au tour de Porsche de s’installer, du 20 février au 20 mars, dans la collection pour célébrer les 75 ans de la marque allemande.

"À Fontvieille, l’espace avait la capacité d’accueillir une cinquantaine de véhicules pour une exposition. Maintenant comme l’espace est plus petit, les exhibitions sont sur une plus courte période car on n’a pas assez de place pour mettre toutes les voitures de la collection plus celles exposées", explique Valérie Closier, la directrice des lieux.

Organisé par l’association "Le Cercle des Amis de la Collection", cet événement présente au total treize voitures. Six sont prêtées par le musée Porsche de Stuttgart, deux viennent de la collection du Prince et les quatre autres sont prêtées par des collectionneurs. "Ce sont des voitures anciennes qui sont exposées. On veut raconter l’histoire de Porsche dans le motor sport, son héritage", confie la directrice de la collection.

Une Formule E en bonus

Pour l’occasion, le partenaire officiel de montres du musée, Tag Heuer, a prêté une Formule E Porsche de 2020 avec les autocollants et la décoration de celle de 2022.

"Celle-là restera jusqu’au E-Prix, qui a lieu au mois de mai", continue Valérie Closier. Deux vitrines de montres Tag Heuer sont également installées en complément de la Formule E.

"Il y a deux sélections de montres en lien avec l’exposition Porsche. Une vitrine orientée sur le « motor sport » avec l’histoire dans le temps et le chronométrage et une autre vitrine avec le lien entre Monaco et la marque", précise Émilie Urbanski, responsable des événements de la marque.

D’autres expositions à venir

Au-delà des voitures, la Collection souhaite organiser des expositions d’œuvre de tableaux et de sculptures. "Le but est d’avoir toujours un événement qui se passe à la Collection. Avec l’objectif d’attirer plus de monde et que les gens reviennent car il y a des nouveautés", souligne Valérie Closier.

Au mois d’avril, en parallèle de la Coupe du monde de rugby, ce sont les peintures de Jean-Pierre Rives, ancien rugbyman du XV de France, qui seront exposées.

Photo Cyril Dodergny.