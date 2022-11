"Un affabulateur à l'incroyable talent": une exposition sur Raoul Gunsbourg et ses 60 ans à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo

Un affabulateur à l'incroyable talent

Pourquoi Raoul Gunsbourg raconte des histoires abracadabrantes sur sa vie alors que, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo durant toute la première partie du XXe siècle, il véhicule déjà tant les rêves?

C’est la question que se sont posée Jean-Louis Grinda et Eric Chevalier, commissaire de l’exposition. "C’est un personnage fabuleux et affabulateur, en mosaïque, explique Eric Chevalier. Sur certains points de sa vie, il est très difficile de savoir s’ils sont authentiques ou pas. Par exemple, à 18 ans, alors infirmier puisqu’il a fait des études de médecine, il participe à la guerre russo-turque et à la prise de Nicopoli en Ukraine. Et il note dans ses mémoires - il a alors 95 ans - qu’à lui tout seul il a fait prisonnier la garnison entière des Turcs et que le tsar Alexandre II, en apprenant cela, l’a fait venir à Saint-Pétersbourg. Il a dû s’amuser à raconter de pareilles histoires. Il y a chez lui une part de vérité ; mais aussi une grande part de fantaisie."

Une façon peut-être d’être un personnage de théâtre dans la vie, de réécrire l’histoire en sa faveur comme le font beaucoup d’autres. Et Eric Chevalier de mentionner Massenet ou Verdi qui, eux-mêmes, racontaient leurs histoires.

"Gunsbourg a besoin de s’entourer d’une forme de légende; c’est peut-être particulier aux gens du spectacle. Pourtant, il a passé presque soixante ans à la tête d’un Opéra et porte en lui la légende. Personne n’a fait cela! Personne!"

Avec cette exposition, l’idée a été de montrer "tous les aspects de Raoul Gunsbourg, même les plus obscures. Sauf la fin… Nous avons préféré terminer par une phrase dont nous sommes sûrs qu’il l’ait dite avant de mourir à 95 ans: "Le cerveau et la pensée meurent-ils avec le dernier battement du cœur et le dernier souffle? La question est pour moi angoissante"."

Et pour mieux inscrire encore Raoul Gunsbourg dans la longue et florissante histoire de l’Opéra de Monte-Carlo, un Avant-scène Opéra de 164 pages vient de paraître sur l’Opéra de Monte-Carlo dans lequel Jean-Louis Grinda publie un hommage à son prédécesseur. "J’ai pu mesurer à quel point l’œuvre plurielle de Gunsbourg est importante et permet de le classer comme un des plus grands directeurs d’Opéra (...). Outre son flair et son audace, Raoul Gunsbourg fit preuve d’un savoir-faire commercial combiné à un important carnet d’adresses qui lui ont permis de mettre en œuvre une politique artistique inédite à Monaco."

On comprend que l’époque d’or de Gunsbourg va de 1892 jusqu’en 1925.

"Son premier coup de génie, c’est en 1893 avec La Damnation de Faust, qu’il va mettre en scène alors que l’œuvre avait toujours été jouée en version de concert", souligne Eric Chevalier.

Celui qui fut l’un des personnages de Monte-Carlo les plus hauts en couleurs achète dès 1898 un château à Cormatin, en Saône-et-Loire ; bâtisse qui se visite aujourd’hui.

"Il avait un contrat extraordinaire mais, avec cette bâtisse qu’il a redécorée, il a dû y laisser sa chemise ", note Eric Chevalier. Gunsbourg a été également le maire de cette petite commune où les 800 habitants étaient conviés aux nombreuses fêtes auxquelles participaient Caruso, Chaliapine et même Sarah Bernhardt…