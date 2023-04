Sous le Soleil revient au musée de la gendarmerie de Saint-Tropez

"Sous le soleil, bleu marine et blue, ébloui pareil…", ceux qui ont connu les années quatre-vingt-dix ont sans doute déjà ce générique en tête, composé par Pascal Obispo. C’est celui de la série "Sous le Soleil" qui est à l’honneur jusqu’au 3 mars 2024 au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez.

À l’instar des gendarmes cinématographiques, la série diffusée les samedis après midi sur TF1, a contribué à la renommée de la ville et a largement dépassé les frontières du golf. Le feuilleton ayant été diffusé dans plus de 130 pays à travers le monde sous le nom de "Saint-Tropez". "C’est la première fois que la ville rend hommage à cette série culte qui s’est terminée il y a 15 ans ", explique Laurence Durieux, la conservatrice du musée.

Chanson du générique de la série "Sous le Soleil" composée par Lionel Florence et Pascal Obispo et interprétée par Avy Marciano, un des acteurs de la série.

L’expo temporaire, véritable "madeleine de Proust" façon tarte tropézienne , nous plonge dans les coulisses du tournage, à travers des panneaux explicatifs, des objets et des extraits de la série aux treize saisons, soit 480 épisodes de 52 minutes diffusées durant 12 ans. Nous y redécouvrons personnages, guests, secrets de tournage, produits dérivés, etc.

"Caroline et Jessica" à l’inauguration

Une série qui malgré les années est restée ancrer dans le cœur des fans. Il n’y avait qu’à voir la foule venue découvrir l’expo mais surtout discuter avec deux des actrices du trio, présentes à l’inauguration : Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger, incarnant respectivement Caroline et Jessica. L’interprète de Laure, Bénédicte Delmas, n’ayant pu être présente.

"Cette reconnaissance est un honneur. Toutes ces années de travail ont été un véritable plaisir. J’adore cette exposition car elle est chaleureuse et intimiste. On se remémore beaucoup de souvenirs notamment des personnes qui ont joué avec nous", explique Tonya Kinzinger.

Les deux héroïnes ont gardé cette même complicité visible à l’écran et n’ont pas été avares en anecdotes, que ce soit sur les tournages durant l’hiver ou sur des éléments du décor. "Le fameux ponton, construit pour la série, n’était pas vraiment adapté pour nous. Nous faisions les répétitions en chaussures plates mais quand il fallait courir pour rattraper un amoureux ou s’engueuler entre nous, on se prenait régulièrement les pieds dans les interstices, ça m’a valu de belles chutes", se rappelle avec humour Adeline Blondieau.

Des vidéos, chansons et objets de la série ponctuent l’exposition. Philippe Arnassan.

Une nouvelle aube pour Sous le soleil ?

Mais cette expo ne serait-elle pas le signe d’une éclaircie pour un éventuel retour de la série ? « Nous n’avons jamais été contre », répond d’emblée l’interprète de Jessica. "Il y a eu un spin-off mais qui n’a pas tenu ses promesses, explique "Caroline", Il y a un fort capital confiance, nostalgique et féministe. On le remarque lorsqu’on se réunit pour une photo ou un direct en ligne, il y a toujours beaucoup de fans. Avec notre posture de femmes de 50 ans, avec un certain recul et une certaine maturité, nous n’avons peut-être pas fini de délivrer certains messages, peut-être moins glamours et plus ancrés dans la vie. À l’époque nous n’avions pas conscience de l’impact de la série. À travers nos trois regards croisés, on a peut-être encore des choses à raconter. On y travaille…"

Sous le Soleil Saint-Tropez jusqu’au 3 mars 2024 au musée de la Gendarmerie et du Cinéma. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Tarif 5 euros. Rens www.saint-tropez.fr/culture/mgc ou 04 94 55 90 20.