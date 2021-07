Près de 100 casques customisés vont être vendus pour la bonne cause à Monaco

Des casques customisés à profusion. Ici, le Poisson-clown monécasque. Là-bas, pour poursuivre dans les jeux de mots, l’Art-Rainier aux allures d’arachnide flirte avec des casques bariolés abordant les thèmes brûlants de la sauvegarde de la planète ou du Brexit. En métal, en sculpture, avec de la peinture aérosol ou avec la technique de collage…

Quatre-vingt-dix-huit de ces accessoires de notre quotidien ont pris place dans un écrin où l’automobile est reine : la Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco.

Tout droit sortis de la collection de DPM Motors, ces casques ont été pondus par une papardelle d’artistes au profit de l’association Monaco Liver Disorder (1) et seront mis à prix 800 euros lors d’une vente caritative organisée samedi 17 juillet à 17 h par Artcurial Motorcars.

Au profit des enfants malades à l’Archet II

Des œuvres signées Ladislas Kijno, Bernar Venet, Bertrand Lavier, Robert Combas ou encore Richard Orlinski, pour les plus connus d’entre eux.

L’art contemporain au service de la bonne cause, donc. Au service, surtout, de trois unités pédiatriques de l’Archet II à Nice qui, grâce au fruit pécuniaire de cette vente, verront leurs locaux rénovés. Pour le bien des enfants, avant tout, mais aussi de leurs familles et des soignants.

" Douze chambres seront entièrement équipées pour permettre aux parents de passer la nuit auprès de leur enfant, mais aussi des salles communes de jeu pour les petits et adolescents, deux unités protégées et une cuisine pour les soignants, précise-t-on chez Monaco Liver Disorder. La présence de la famille, le confort et l’environnement sont essentiels dans le processus de guérison. "

Focus sur quatre casques.

(1) Celle-ci œuvre pour aider la recherche médicale autour de toutes les maladies du foie de l’enfant et apporter un soutien aux familles confrontées à la maladie.

Vente caritative « Art Helmets », le samedi 17 juillet à 17 h à la Collection de voitures de SAS le Prince de Monaco, aux Terrasses de Fontvieille. Avant-première jusqu’au 14 juillet. Exposition publique les 15 et 16 juillet (10 h-17 h 30).