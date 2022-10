Plongée dans un siècle de musique live avec l'exposition Monaco on stage

"L’idée était de raconter un siècle de concerts à Monaco et de mettre en valeur la collection patrimoniale de la SBM", souligne Françoise Gamerdinger. La Société des Bains de Mer, dans sa mission d’animation du pays, ayant accueilli du premier Sporting d’hiver dans les années 1930 à la Salle des Étoiles, en passant par le Cabaret, la Salle Garnier ou le Moods, le gratin de la musique internationale.

Voilà comment démarre l’exposition "Monaco on stage" pensée par la direction des Affaires culturelles et déroulée dans la salle du quai Antoine-1er jusqu’à la fin de l’année.

C’est un couloir de loges, où traînent les flight cases et s’amoncellent les photos souvenirs. L’entrée des artistes. Sur les murs, le casting démarre avec Édith Piaf, Charles Aznavour, Ray Charles, Nat King Col, Frank Sinatra, Whitney Houston, Elton John ou Dalida pour ne citer qu’eux.

La musique comme une expérience

Pour raconter cette histoire, interviennent l’expertise du scénographe Rudy Sabounghi habitué à imaginer des décors d’opéra et le savoir du compositeur et chroniqueur musical Alex Jaffray. C’est lui qui a mené le commissariat de l’exposition selon deux préceptes: "D’abord ce que disait Ennio Morricone que la musique n’est pas une science mais une expérience. Ensuite, sur le fait que dans toutes les langues du monde, on dit jouer de la musique".

Et c’est ce qui se passe pour le visiteur. À défaut de faire de la musique, l’exposition se veut ludique pour jouer avec ce patrimoine. Notamment dans la collection de guitares de l’ancien directeur artistique Jean-René Palacio astucieusement mis en scène où les gratt’ de Claptone, Kravitz ou Santana sont éclairées comme des stars.