"Picasso est ici chez lui"... Dix œuvres magistrales à découvrir d'urgence au musée d'Antibes

Un tête-à-tête avec un chef-d’œuvre, cela vous tente? C’est l’expérience inédite proposée par le Musée Picasso d’Antibes. Déprogrammée au printemps 2020, confinement oblige, l’exposition Collection Nahmad - Dix chefs-d’œuvre investit enfin le château Grimaldi, jusqu’au 31 octobre. À la grande satisfaction de Jean-Louis Andral, conservateur des musées d’Antibes. On lui doit une installation originale: les neuf salles du premier étage accueillent chacune un ou deux tableaux de Pablo Picasso. "Picasso est ici chez lui: il est à Antibes, comme on est à l’être aimé", écrit Jean-Louis Andral.

Le Peintre et son modèle, Le Baiser, Femme couchée à la mèche blonde, Femme au chapeau, Fillette au panier de fleur, Portrait de l’homme à l’épée et à la fleur, L’Homme à l’épée, Le Déjeuner sur l’herbe et Les Femmes d’Alger : autant d’œuvres magistrales, des grands formats réalisés de 1905 à 1971, prêtées par la famille Nahmad, qui a réuni l’une des collections privées les plus prestigieuses au monde.

Résonnance entre les œuvres

Depuis le début, la démarche, toujours actuelle, "est la recherche de tableaux exceptionnels uniquement dans le but de créer une collection et de l’enrichir par des achats successifs." Quitte à vendre parfois une œuvre mais toujours pour acquérir quelque chose de plus attachant, et donc important. Quel musée ne rêverait pas de posséder l’un de ces tableaux présentés ici?

Expérience troublante mais excitante: l’exposition tourne le dos, volontairement, à l’aspect "accumulation", généralement, de cette sorte d’événement. Là, le champ est libre pour "le regard qui, sans hésiter et sans avoir à choisir, se pose sur le tableau pour mieux le voir et l’entendre".

Dans une pièce devenue écrin, le visiteur est invité, en douceur, à se concentrer, à méditer… Un "dialogue" peut s’instaurer. Ou pas. Mais toutes les conditions sont réunies pour "recevoir" l’œuvre.

Pas d’effet, non plus, "d’accumulation", lorsque deux créations partagent une même salle. C’est le cas des deux mousquetaires, L’Homme à l’épée et L’Homme à l’épée et à la fleur et des Femmes d’Alger qui côtoie Le Déjeuner sur l’herbe. Ces deux dernières œuvres rendent hommage à peintres aimés par Picasso: Delacroix et Manet.

L’installation favorise également la résonnance entre les œuvres et l’architecture si particulière du bâtiment historique. Ainsi, la visite, à travers l’espace changeant des galeries, aboutit à la partie la plus ancienne du château-musée. C’est là, dans la tour du XIIe siècle, après avoir gravi quelques marches, que Le Baiser (1969) vient nous surprendre. Le célèbre tableau a pour support un mur aux pierres apparentes. Vestiges de l’antique Antipolis. Les deux ouvertures étroites d’où, d’habitude, on aperçoit la mer, ont été volontairement occultées. L’intimité est parfaite.

Nicolas de Staël et Mark Rothko aussi

Mais la première salle qui ouvre l’exposition n’a rien à voir avec Picasso. Ce vaste espace qui s’est refait une beauté durant les longs mois de fermeture est le domaine de Nicolas de Staël. C’est là que le célébrissime tableau Le Concert (1955), le tout dernier réalisé à Antibes et jamais achevé puisque le peintre s’est suicidé en se jetant de sa fenêtre sur la promenade des remparts. "Nous avons choisi de maintenir cette œuvre durant l’exposition car beaucoup de visiteurs viennent à Antibes pour la voir", explique Jean-Louis Andral. Mais Le Concert n’est pas seul dans cette grande salle. Son ultime œuvre dialogue, en vis-à-vis avec une toile de Mark Rothko, Dark Over Light (1954). Ces deux artistes ne sont jamais croisés. Mais le peintre américain, maître de l’abstrait célèbre pour ses blocs de couleurs lumineuses qui invitent à la réflexion, voire la méditation, et Nicolas de Staël partagent beaucoup de choses en commun. Deux déracinés. Rothko était né en 1903 dans ce qui deviendra la Lettonie. Sa famille émigrera à New York dix ans plus tard. C’est l’année de la naissance de Staël, à Saint-Pétesbourg. Orphelin, lui aussi devra fuir sa patrie. Tous les deux ont choisi de mettre fin à leur vie. Rothko à l’âge de 66 ans. De Staël à 42 ans.

Jean-Louis Andral parle avec émotion de la réunion de ces deux hommes à travers deux œuvres magistrales. C’est la première fois que Mark Rothko entre au Musée Picasso d’Antibes.