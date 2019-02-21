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      PHOTOS. Venez découvrir une collection unique au monde de bateaux au Musée Naval de Monaco

      PAR Romy Fuster Mis à jour le 21/02/2019 à 08:36 Publié le 21/02/2019 à 15:30
      Mis à jour le 21/02/2019 à 08:36 Publié le 21/02/2019 à 15:30
      Poséidon est le gardien de cette collection maritime unique.

      Poséidon est le gardien de cette collection maritime unique. Photo R.F.

      PHOTOS. Venez découvrir une collection unique au monde de bateaux au Musée Naval de Monaco

      Par Romy Fuster Le 21/02 à 15h30 MàJ 21/02 à 08h36

      Sur les Terrasses de Fontvieille, le Musée Naval de Monaco abrite plus de 250 maquettes de bateaux et d’objets marins. Une collection unique au monde répartie sur des locaux de 660 m2

      C’est par une torpille de près de 7 mètres de long et visible avant même de pénétrer dans les lieux que la visite du Musée Naval débute.

      À l’intérieur, Poséidon, Dieu de la mer et des océans, donne le ton. Derrière…

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