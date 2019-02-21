PHOTOS. Venez découvrir une collection unique au monde de bateaux au Musée Naval de Monaco

C’est par une torpille de près de 7 mètres de long et visible avant même de pénétrer dans les lieux que la visite du Musée Naval débute.
À l’intérieur, Poséidon, Dieu de la mer et des océans, donne le ton. Derrière…
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