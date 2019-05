PHOTOS. Venez découvrir l'exposition consacrée au jour de la rencontre entre Grace Kelly et le prince Rainier-III

C’est une page clé du roman national de la Principauté. Le 6 mai 1955, l’actrice Grace Kelly, 26 ans, à l’invitation de Paris Match, se rend au Palais princier pour y rencontrer le prince Rainier III, 32 ans, à l’occasion d’un reportage pour l’hebdomadaire.



Étape liminaire d’une histoire d’amour inattendue, concrétisée onze mois plus tard par un mariage et le début de l’âge d’or de la Principauté, incarné par ce couple de légende.

Soixante-quatre ans ont passé et c’est à tous les détails de cette journée "historique" que le directeur des Archives du Palais princier, Thomas Fouilleron, et le directeur de l’Institut audiovisuel, Vincent Vatrican, se sont attachés pour composer l’exposition Histoire d’une rencontre.

Une exposition inaugurée ce lundi dans les Grands Appartements du Palais princier, et visible par le grand public jusqu’au 15 octobre, qui va aux sources de cette rencontre, pour en dévoiler les détails. Et de nombreuses photos inédites d’Edward Quinn et Michel Simon qui suivirent ce jour-là, le futur couple princier.

La star du Festival de Cannes

En 1955, Grace Kelly est la star la plus populaire du moment. Elle vient de remporter un Oscar et arrive au Festival du film de Cannes en vedette. Dans le voyage en train entre Paris et Cannes, le journaliste de Paris Match, Pierre Galante, lui propose une rencontre avec le prince Rainier III.



À cette époque, la Principauté entame une campagne de communication vers les États-Unis pour séduire une nouvelle clientèle.

Avec l’accord de l’actrice, le rendez-vous au Palais princier est fixé sur place par Jean-Paul Ollivier, journaliste à Nice-Matin et correspondant local pour Paris Match.



Les photographes Michel Simon et Edward Quinn sont mobilisés pour ce coup. Tous deux ont déjà travaillé avec le souverain monégasque et la star américaine. Edward Quinn était notamment le photographe de plateau de La main au collet qu’Hitchcock a tourné en 1954 sur la Côte d’Azur.