PHOTOS. Le prince Albert et Natalie Portman inaugurent l'exposition du joaillier Chaumet au Grimaldi Forum

Le prince Albert II et les actrices Natalie Portman, Bérénice Bejo et d’autres célébrités, présents hier pour le vernissage, n’auront pas manqué quelques pièces maîtresses. Ici, une broche de la princesse Caroline offert par le regretté Karl Lagerfeld qui, avec la feuille de roseau, sublime la joaillerie naturaliste. Plus loin, une réplique de la parure de rubis et de diamants ayant appartenu à l’impératrice Marie-Louise. Ou encore, ce diadème vert de la princesse Henckel von Donnersmarck ou même ce diadème œillets de 1907.

"Ces parures royales ou aristocratiques retracent tout à la fois l’histoire plus que bicentenaire de Chaumet, l’évolution de la création artistique du diadème et le rôle symbolique de ces joyaux qui incarnent le pouvoir, l’amour et la fête", confie Stéphane Bern, le co-commissaire de l’exposition.

Alors que ce spécialiste médiatique des cours européennes s’est attaché à raconter historiquement et sociologiquement le bijou, son acolyte, Christophe Vachaudez, lui, a dépoussiéré les archives et endossé le costume d’enquêteur pour retrouver la trace de certains trésors cachés.

Napoléon Bonaparte et l’Hologramme

"Retracer l’histoire ou la provenance d’un bijou relève parfois d’une enquête digne des plus grands détectives, sourit-il. Fausses pistes, archives improbables et témoignages lacunaires induisent souvent en erreur. Un dénouement heureux récompense le travailleur acharné."