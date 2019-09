PHOTOS. David Yarrow, le photographe animalier le plus coté du moment expose ses clichés à Monaco jusqu'au 2 novembre

Alors, il aide son ami Kevin Richardson. L’homme qui murmure à l’oreille des lions. Qui les câline même.

Ensemble, ils ont bâti une relation solide: "Beaucoup de photographes viennent sonner à la porte du sanctuaire. Mais mon but à moi, c’est de préserver les animaux. Il faut que le photographe apporte quelque chose à la cause", explique Richardson.

Et c’est précisément ce que fait David Yarrow: "Ce qui m’importe, c’est de faire une photo authentique et qui se vende. Et les lions font vendre, car tout le monde s’identifie à eux. Les hommes veulent être des lions, les femmes, des lionnes."

Alors Kevin Richardson l’aide à photographier les lions, et les photos sont vues et vendues dans le monde entier. Une façon d’attirer l’œil sur la cause de ces animaux, et de récupérer des fonds. Un partenariat gagnant-gagnant.

"Les lions sont en danger, et les gens ne le savent pas"

"Nous aimons nous entourer des meilleurs dans leur travail. Donc quand il a été question de travailler avec quelqu’un qui peut contrôler les animaux dans un environnement sécurisé, pour pouvoir assurer la partie créative, Kevin est le meilleur au monde." C’est comme ça que le photographe David Yarrow parle de Kevin RIchardson.

Et si c’est le meilleur, c’est sans doute parce que ce qui l’anime, c’est la passion. Une passion qui remonte à l’enfance: "Quand j’étais petit, on élevait des oisillons avec mon père. On habitait en banlieue, alors je n’avais pas accès à beaucoup d’animaux. Mais d’aussi loin que je me souvienne, les animaux ont toujours fait partie de ma vie."

Le destin est taquin et prend parfois des chemins détournés. En grandissant, Kevin Richarson devient kiné. Un métier qui permettra une rencontre décisive: "Un jour ce gars est venu pour la rééducation de son genou. Il venait de s’acheter un parc avec des lions, et il m’a proposé de passer voir."

Là-bas, il rencontre deux lionceaux de huit mois. C’est le coup de foudre instantané. Rapidement, ses visites deviennent quotidiennes. "J’étais chaque jour impatient de les retrouver. Et au bout de plusieurs mois, il a insisté pour rémunérer le temps que je passais là-bas. Ce n’était pas nécessaire, je l’aurais fait de toute façon. Mais ça a ouvert la porte d’une nouvelle possibilité. La possibilité d’un job. Et je n’ai pas été difficile à convaincre, car je détestais travailler avec les gens. Ils se plaignent tout le temps. Alors que les lions, et les fauves en général, ne se plaignent jamais. Même quand ils sont blessés ou malades."