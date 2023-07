Durant tout l'été, une exposition du Grimaldi Forum vous raconte le lien entre la Riviera et Claude Monet à travers une centaine de toiles du maître

Il a passé sa vie un pinceau à la main. Une existence riche et longue de 86 ans dont 75 années devant un chevalet. Claude Monet a laissé derrière lui un héritage singulier, puissant et célébré dans le monde entier. Près d’un siècle après sa mort le 5 décembre 1926, le peintre demeure une icône. Star parmi les Impressionnistes, ce courant des "refusés" qui écriront à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, une page contemporaine de l’Histoire de l’art.

Avec Monet en pleine lumière, l’exposition qui accueillera ce samedi ses premiers visiteurs jusqu’au 3 septembre, le Grimaldi Forum a voulu célébrer l’artiste en réunissant une centaine de toiles au travers d’un prisme original : celui de l’influence de la Côte d’Azur sur la manière dont le peintre a apprivoisé la lumière.

Photo Franz Bouton.

Une vision panoramique de sa création

"Cette exposition a été conçue pour la Côte d’Azur. Elle n’aurait pas pu avoir lieu ailleurs et il n’est pas possible de la faire voyager. Réunir une centaine d’œuvres de Claude Monet, c’est une gageure et nous avons réussi parce qu’il y avait du sens avec cet ancrage territorial", confirme Marianne Mathieu, experte de Claude Monet et des impressionnistes, aguerrie à les exposer dans le monde entier. Et naturellement, commissaire de cette exposition en Principauté, qui lui tient particulièrement à cœur aussi car elle est née à Monaco et a grandi à Cap-d’Ail où sa famille vit encore.

Poussé par son marchand, Paul Durant-Ruel, à créer de nouvelles toiles et conseillé par son ami Auguste Renoir, Claude Monet arrive en 1883 pour un voyage de repérage sur la Côte d’Azur. Il effectuera deux séjours similaires en 1884 et 1888. Visitant Monaco, Bordighera, Dolce Acqua ou Antibes. Posant son chevalet sur le littoral pour capturer l’esprit des lieux.

Photo Frantz Bouton.

Une vingtaine de toiles en atteste au cœur de l’exposition. "Jamais autant d’œuvres de Monet de la Riviera n’ont été réunies. Elles nous permettent une vision panoramique et globale et offrent une résonance avec ce que Monet a fait avant et après." Ces œuvres trouvent un écrin de choix au Grimaldi Forum via l’efficace scénographie de William Chatelain, et une salle centrale où les murs en perspective semblent s’ouvrir comme les pages blanches d’un livre.

Peindre l’impalpable

Au mitan de sa vie, les séjours azuréens de Monet reconditionnent sa façon de travailler. Il se détache progressivement du motif pour peindre l’impalpable, une impression dans l’atmosphère, captée entre l’œuvre et le sujet. Un point de bascule vers une évanescence. Aux divers endroits de l’exposition, l’œil du visiteur est intelligemment guidé, confrontant des toiles représentant les mêmes sujets, les mêmes décors, peints à des périodes différentes. Et qui attestent la volonté de l’artiste de s’émanciper du sujet.

Photo Frantz Bouton.

Au fond, qu’importe le thème, pourvu qu’il capture la lumière, l’impression sous ses yeux. Ses vues de la Tête de Chien, réalisées en 1883 à Monaco depuis la pointe de la Veille (où se situe aujourd’hui La Vigie) en sont l’exemple concret. Une première toile très achevée répond à une seconde, pure impression, impalpable. Cette seconde est issue des collections du souverain qui a prêté trois œuvres pour l’exposition.

Dans les vues du cap d’Antibes - autres splendeurs de la visite - l’émotion se diffuse dans la manière de peindre la dentelle des rochers, les reflets de la Méditerranée. Un fragment de 1888 qu’on jurerait pouvoir retrouver aujourd’hui. Si la Côte d’Azur n’est plus la même, la lumière elle est restée. C’est elle qui a séduit l’artiste, qui a tout aimé sur la Côte d’Azur, sauf peut-être la valse des palmiers dans le vent à Bordighera contrariant sa volonté de figer l’instant.

Photo Frantz Bouton.

Trois ans de travail

Après ses campagnes azuréennes, Claude Monet choisira de s’établir dans son jardin de Giverny, qui deviendra l’unique muse de sa palette renouvelée au soleil de la Méditerranée. Les dernières salles de l’exposition en attestant, présentant un bouquet étourdissant : nymphéas, chrysanthèmes, agapanthes : Monet à son sommet.

Dans cette bulle finale de douceur, une installation vidéo rappelle aussi que le peintre a offert sa série de Nymphéas à l’État français pour célébrer le retour de la paix au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Photo Frantz Bouton.

"Parler d’un grand peintre c’est avant tout réunir des chefs-d’œuvre et pouvoir être en mesure d’en prendre la mesure", conclut Marianne Mathieu à la fin de ce parcours d’une esthétique de haute volée pensé pour "que chacun puisse ressortir avec quelque chose qu’il ne connaissait pas sur Monet", estime Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum, qui a maturé avec ses équipes pendant plus de trois années ce projet.

"Monte-Carlo est toujours un des plus beaux endroits, mais il y a bien du monde", écrivait Claude Monet dans un courrier à sa compagne Alice Hoschedé. Et il y aura sûrement beaucoup de visiteurs à nouveau cet été pour redécouvrir son travail.