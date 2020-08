Matthieu Ricard nous "zenmerveille" en photos à Six-Fours

On le connaissait comme un proche du dalaï-lama. Crâne chauve et tunique rouge et or. On le savait également docteur en génétique cellulaire.

Matthieu Ricard est également un photographe chevronné. Reconnu. Ses clichés ont été exposés à New York, Hong Kong, Monaco, Paris ou encore aux Rencontres d’Arles. Depuis un an, il revient sur le devant de la scène avec Émerveillement, un projet qui regroupe à la fois un livre (sorti en 2019) et une série de photos.

Cinquante-huit d’entre elles sont en ce moment montrées du côté de Six-Fours à La Maison du cygne. Une exposition qui se déroule à la fois dans les jardins où les clichés côtoient les sculptures permanentes et à l’intérieur des bâtiments.