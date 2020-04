L’exposition "Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours" est annulée

La grande expo de l'été, dédiée à l'automobile, l'ADN de la Principauté, devait être le point d'orgue de la célébration des vingt ans du Grimaldi Forum. Elle n'aura pas lieu.

Dans un communiqué de presse publié ce lundi en début d'après-midi, l'institution monégasque explique que "la sécurité sanitaire des visiteurs et des personnels reste la priorité absolue. Face aux incertitudes pesant sur l’organisation de cette grande exposition-événement de l’été, tant en termes de faisabilité technique que de conditions de visite, il a été décidé par le Grimaldi Forum, en concertation avec les autorités monégasques et le Palais princier, de l'annuler".

Sylvie Biancheri, la patronne des lieux, ne cache pas sa déception: "C'était l’exposition parfaite pour célébrer notre 20e anniversaire. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû prendre la décision de l’annuler. Je pense toutefois que dans ce contexte inédit, qui ne nous autorise pas à avoir la visibilité nous permettant d’envisager sereinement un montage et une exploitation satisfaisants, c’est une décision qui est raisonnable."

trois ans de travail

La directrice générale du Grimaldi Forum, qui en profite pour remercier tous les partenaires de cette exposition, souligne que "cette aventure [a été] initiée il y a trois ans".

Aussi le Grimaldi Forum espère-t-il ne pas perdre ces trois années de travail et de recherches de voitures inédites et d’archives sur cette thématique. La direction des événements culturels étudie d’ores et déjà d’autres pistes.

En attendant d'établir leur faisabilité, un premier témoignage de cet important travail sera visible en juillet, avec la publication du catalogue des véhicules et des objets prévus à l’inventaire de l’exposition "Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours".

L'expo Caravaggio reportée

L'exposition du peintre italien du XVIIe siècle Caravaggio, qui devait être organisée parallèlement, est pour sa part reportée.

Sur leur site, les organisateurs affirment travailler sur des dates alternatives et qu'ils révéleront prochainement.