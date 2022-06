L'exposition de photos pour la préservation de l'environnement de la Fondation prince Albert II s'installe au Larvotto

La promenade du Larvotto new look se transforme pour la première fois en passage des arts, pour véhiculer l’appel à la préservation de la planète de la Fondation prince Albert II.

Inaugurée ce lundi par le souverain, l’exposition née de la deuxième édition du Prix de Photographie environnementale de la FPA2 se veut une fenêtre sur le monde. Une alerte. Faune et flore suffoquant sous une main de l’homme tantôt héroïque, tantôt cruelle.

Programmée sur site jusqu’au 29 juin, l’exposition est "vouée à revenir cet hiver et être itinérante", annonce le vice-président de la FPA2, Olivier Wenden, bien incapable de ressortir un seul coup de cœur parmi les 36 clichés majestueux sélectionnés dans cinq catégories: "Humanity versus Nature", "Towards a Sustainable Future", "Polar Wonders", "Life Under the Surface" et "Beneath the Canopy".

Le fruit de partenariats solides avec Barclays, Repossi ou l’Université privée SEK - qui rayonne de l’Espagne à l’Amérique latine - représentée lundi par M. et Mme Segova.

"Ce partenariat donne plus de sens, puisque le lauréat va aussi aller sur le terrain découvrir la biodiversité dans la forêt équatorienne, au sein de leur laboratoire."

Et donc traverser l’objectif.

Un lieu pertinent

"C’est un choix intéressant après le Jardin des Boulingrins. Avec le renouveau du Larvotto, cette promenade est devenue très populaire été comme hiver. Nous avons demandé au gouvernement de nous y installer et nous avons été suivis de suite. Je pense que c’est très pertinent de le faire à côté de la réserve marine du Larvotto, pour interpeller une nouvelle fois sur des sujets aussi forts."

Le choix d’une implantation en bord de mer ne doit rien au hasard révèle le vice-président de la FPA2, Olivier Wenden, qui espère bien capter un maximum de public de tous âges, qu’il soit en transit vers le banc de sable mitoyen ou qu’il profite d’une pause fraîcheur sous les auvents dessinés par l’architecte italien Renzo Piano.

Une vitrine aussi pour les amateurs