Les street artistes Faben, Jérémy Besset, Brian Caddy et Djiango investissent le domaine Charlot à Beausoleil avant sa rénovation

L’œuvre de Djiango, l’un des quatre street artistes sollicités par la Ville pour investir le Domaine Charlot, tombé en décrépitude, et monter une exposition avant que les lieux ne soient entièrement réhabilités pour un projet socioculturel à 15 millions d’euros d’ici fin 2024 (lire ci-dessous).

"Ce lieu fermé, on a voulu l’ouvrir à la population avant les travaux, pour qu’elle puisse se l’approprier sans tarder, qu’elle redécouvre la richesse de ce lieu, justifie le maire. C’est un endroit empreint d’histoire, fascinant et foisonnant."

"Une leçon d’humanité"

Au rez-de-chaussée de cette bâtisse de quatre étages, Jérémy Besset a dégainé son pinceau pour retranscrire, sur les murs et sur le carrelage d’époque, l’historique et les multiples vies de ce lieu. "C’est de la calligraffiti, une passerelle entre la calligraphie et le taf", explique l’artiste mouansois de 38 ans, lequel a aussi tissé sa toile multicolore.