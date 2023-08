Les 5 expositions à voir absolument avant la fin de l'été à Monaco

Le long week-end du 15 août amorçant un virage dans l’été, et la rentrée pointant vers l’horizon, l’heure du rattrapage culturel a sonné. Comme chaque été, la Principauté compte son lot d’expositions événements… et éphémères qui s’achèveront à la fin des beaux jours.

À tout seigneur, tout honneur, célébré dans tout Monaco pour marquer le centenaire de sa naissance, le prince Rainier III est au cœur de nombreuses expositions. Si celles consacrées à son rôle de bâtisseur ou à sa passion pour les animaux se poursuivent toute l’année, au Palais princier: l’exposition "Le Prince chez lui" s’achève, elle, dans quelques jours.

Tout comme l’exposition qui rassemble une centaine de toiles de Claude Monet au Grimaldi Forum. Ou l’étonnante sélection de clichés de fonds marins capturés par Olivier Jude et Sylvie Laurent. Au NMNM, les deux expositions de la saison, mettant à l’honneur Jean Cocteau et George Condo joue les prolongations jusqu’à début octobre. Et méritent aussi une visite.

1. "Le Prince chez lui" au Palais

L'exposition "Le Prince chez lui" tirera le rideau ce dimanche au Palais princier. Photo Monaco-Matin.

Rainier, prince en son palais! Premier temps fort de l’année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Rainier III, l’exposition "Le Prince chez lui" présentée dans les Grands Appartements du Palais princier jusqu’au 20 août raconte en images, le souverain et l’homme.

Le directeur des Archives du Palais princier, Thomas Fouilleron et le directeur de l’Institut audiovisuel de Monaco, Vincent Vatrican ont sélectionné parmi des dizaines de milliers de photos, des clichés significatifs de toutes les époques. Dévoilant autant les obligations officielles, le rôle de père de famille, et l’artisan passionné notamment par la sculpture.

2. Les Humanoïdes de George Condo au NMNM

Les personnages d’apparence monstrueuse mais gorgés d’humanité de l'artiste américain George Condo sont visibles jusqu'au 1er octobre au Nouveau Musée National de Monaco. Photo Monaco-Matin.

Les pensionnaires ont des têtes curieuses, mais traduisent la tempête dans le crâne de l’artiste. Pour quelques semaines encore, jusqu’au 1er octobre, les Humanoïdes de George Condo logent à la Villa Paloma. Le peintre américain bénéficie d’une riche exposition qu’il a conçu avec les équipes du NMNM pour mieux faire connaître son travail en Europe. Peintre de la figure humaine, il pose sur la toile ses personnages pris dans un mouvement.

"Mes peintures sont une retranscription de l’âme intérieure des personnages, c’est pour ça qu’il y a des personnages imaginaires aux émotions multiples" expliquait-il au printemps dernier en ouvrant l’exposition qui lui est consacré. Et qui mérite un détour.

3. "Monet en pleine lumière" au Grimaldi Forum

Le Grimaldi Forum vous raconte le lien entre la Riviera et Claude Monet jusqu'au 3 septembre. Photo Monaco-Matin.

Déjà 65.000 visiteurs ont plongé dans le grand show Claude Monet déroulé pour l’été dans les salles du Grimaldi Forum. L’exposition "Monet en pleine lumière" jusqu’au 3 septembre rassemble une somme de chefs-d’œuvre remarquables et raconte comme la Côte d’Azur a influencé le travail de l’un des maîtres de la peinture du XXe siècle. Passionnant!

4. L'exposition "Planète mer" au Musée Océanographique

L'exposition dédiée aux fonds marins "Planète mer" est visible jusqu'au 31 août. Photo Monaco-Matin.

Une plongée en fonds marins, sans matériel! Dans la galerie des Pêcheurs, l’exposition "Planète mer" accrochée jusqu’au 31 août, tient la promesse pour les visiteurs de les immerger dans un univers marin magnifié par le travail en tandem des concepteurs de ces images: Olivier Jude et Sylvie Laurent.

La grande particularité du tandem de la photographie sous-marine est de plonger avec de la lumière pour faire ressortir les couleurs naturelles, parfois fluorescentes des profondeurs marines. Et y montrer la vie.

5. L'exposition "Santo Sospir" au NMNM

Vous avez jusqu'au 15 octobre pour venir admirer la villa Santo Sospir de Jean Cocteau comme vous ne l'avez jamais vue au Nouveau Musée National de Monaco Photo Monaco-Matin.

Comme l’an passé avec Helmut Newton, cet été à la Villa Sauber, les équipes du Nouveau Musée National de Monaco ont installé dans leur salle l’esprit d’un maître créatif du XXe siècle: Jean Cocteau.

Avec l’exposition "Santo Sospir", accessible jusqu’au 15 octobre, les visiteurs peuvent découvrir un rendu de la villa que le créateur avait entièrement personnalisé au cap Ferrat via l’objectif du photographe brésilien Mauro Restiffe, qui a capturé les ambiances et l’atmosphère du lieu.

La commissaire de l’exposition, Célia Bernasconi, en spécialiste de l’œuvre de Cocteau a rythmé le parcours de pièces issues de différents moments de sa carrière, principalement des dessins.